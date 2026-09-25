Tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2026 giữa Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến thương mại, đầu tư và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, năm 2026 phải tập trung hoàn thiện các quy chế, quy định, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã đổi mới công tác học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể; tập trung lãnh đạo các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được đẩy mạnh, trong đó tập trung xử lý tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay cơ bản không còn nợ nghị định thuộc thẩm quyền phải ban hành.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, hơn 4.000 dự án với tổng nguồn lực trên 2 triệu tỷ đồng đang được rà soát, xử lý. Nếu được khơi thông, nguồn lực này sẽ đóng góp quan trọng cho tăng trưởng. Các địa phương phải chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đảng ủy Chính phủ cũng tập trung lãnh đạo triển khai Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, sau khi cơ chế, thể chế cơ bản được hoàn thiện, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tổ chức thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được triển khai quyết liệt. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cuối cùng đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, tín dụng tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách 8 tháng đạt khoảng 2,02 triệu tỷ đồng, bằng 81% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 770 tỷ USD, tăng 28,7%; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 509 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý nhiệm vụ quý IV còn rất nặng nề, đặc biệt là yêu cầu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và địa phương.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và chuẩn bị triển khai khối lượng lớn các luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong 3 tháng cuối năm; chia sẻ những cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đẩy nhanh chuyển đổi số, tháo gỡ các điểm nghẽn

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và dân vận được triển khai đồng bộ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng gắn với tổ chức bộ máy mới được đẩy mạnh; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và sinh hoạt chi bộ tiếp tục được chú trọng.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng đạt một số kết quả cụ thể. Đến ngày 20/9, toàn Đảng bộ Chính phủ đã rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, cấp tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử…

Quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối, nhân lực chuyển đổi số và liên thông dữ liệu; việc cập nhật dữ liệu, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đối với đảng viên ở ngoài nước còn một số vướng mắc.

Trong quý IV, các đảng ủy trực thuộc được yêu cầu hoàn thành rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát, đồng bộ tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trước ngày 30/11/2026; đẩy nhanh cập nhật dữ liệu đảng viên ở ngoài nước, triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn như triển khai các quy định mới về hệ thống tổ chức của Đảng; giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và điều hành giá xăng dầu; chuyển đổi số trong công tác Đảng và quản lý chuyên môn; sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, nhất là bảo đảm sách giáo khoa; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa; thanh khoản hệ thống được bảo đảm, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, thị trường tiền tệ, ngoại hối hoạt động thông suốt. Đến ngày 22/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 15,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,51%. Ngân hàng Nhà nước tập trung hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước xác định tiếp tục lãnh đạo toàn ngành điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ tập trung hoàn thiện 11 cơ sở dữ liệu được giao, trong đó có 2 cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư cho chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bộ Nội vụ cũng tập trung thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ xây dựng thể chế; tiếp tục tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, làm cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Việc rà soát tổ chức bên trong các bộ, ngành được thực hiện theo hướng một việc giao một cơ quan chủ trì, hạn chế trùng lặp, giao thoa nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ và tổ chức cơ sở đảng; gắn nhiệm vụ của từng đảng viên với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đảng ủy trực thuộc nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nắm chắc nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, đơn vị

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các cơ quan tham mưu, giúp việc trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu tiến độ cao.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quý IV/2026 rất nặng nề, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp ủy thường xuyên rà soát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời cập nhật những nhiệm vụ mới vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cùng với xây dựng chương trình hành động, phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng ở tổ chức hội nghị mà quan trọng là từng cán bộ, đảng viên phải nắm chắc những nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định mới về tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, các đảng ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc phải tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm.

Các cấp ủy đồng thời phải nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm các nhiệm vụ được xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định, tiến độ và chất lượng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó, tiếp tục khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật phải theo hướng đơn giản hóa, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính không cần thiết; chủ động lắng nghe, tiếp thu phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2026.