Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, TP. Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, các đơn vị trong Cụm đã chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 754 vụ với 2.842 đối tượng, thu giữ trên 6 kg ma túy các loại, 7,1 tấn hàng hóa là sản phẩm từ động vật hoang dã… với tổng trị giá hơn 30,3 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng cơ sở chính trị và triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm, quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị; đồng thời, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2026…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thứ 4 từ trái sang) trao Cờ đăng cai cụm trưởng Cụm thi đua số 6 Bộ đội Biên phòng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP, ghi nhận kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm; đồng thời, định hướng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, thực hiện phải thường xuyên, liên tục, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.