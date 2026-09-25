Hai đội Công an Hưng Yên và Khánh Hòa đoạt giải nhất

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, đến chiều tối nay 25/9, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) pháp luật trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 với chủ đề “Chuyên nghiệp nhất - Trách nhiệm nhất - Gần dân nhất” - khu vực 2, tổ chức tại Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc tốt đẹp.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp - Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao cờ lưu niệm cho 11 đội thi.

Đến dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an. Về phía địa phương có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp - Bộ Công an trao giải nhất cho hai Đội Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trung Phong.

Phát biểu khai mạc và bế mạc hội thi, Trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đó là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong CBCS và nhân dân. Bên cạnh việc phát huy vai trò Công an cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn góp phần xây dựng mỗi CBCS là một BCV, TTV tích cực bám sát địa bàn, gần dân, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Hội thi BCV, TTV pháp luật trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 là hoạt động chính trị, nghiệp vụ thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tuyên truyền của đội ngũ cán bộ Công an cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá trình độ, kỹ năng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đây cũng là diễn đàn để CBCS giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền.

Theo Trung tướng Phạm Công Nguyên, mỗi BCV, TTV pháp luật trong lực lượng Công an cơ sở không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, gần dân hơn, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng nề nếp chấp hành pháp luật trong CBCS và nhân dân. Do đó BCV, TTV trong lực lượng Công an cơ sở cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng truyền đạt thuyết phục và phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Giải nhì hội thi thuộc về 3 Đội Công an tỉnh Thanh Hóa, TP Hải Phòng, Đà Nẵng. Ảnh: Trung Phong.

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ Công an các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Mỗi đội thi lựa chọn chủ đề bám sát địa bàn, đối tượng tuyên truyền và yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân ở địa phương. Tập trung chủ yếu là các quy định về ANTT; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự; xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống ma túy; quản lý cư trú, căn cước; quản lý xuất nhập cảnh; an ninh mạng…

Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an trao giải Ba cho 4 Đội Công an tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi, TP Huế. Ảnh: Trung Phong.

Các đội trải qua hai phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Trong phần thi thuyết trình thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng các hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phần thi xử lý tình huống mỗi đội bốc thăm, trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn căn cứ pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho Đội Công an tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa; 3 giải Nhì Đội Công an tỉnh Thanh Hóa, TP Hải Phòng, Đà Nẵng; 4 giải Ba cho Đội Công an tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi, TP Huế và 2 giải Khuyến khích cho Đội Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh.