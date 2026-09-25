Hà Nội thúc đẩy hợp tác thanh niên với Campuchia
Chiều 25/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã có buổi tiếp ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Cùng dự buổi tiếp có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thuc-day-hop-tac-thanh-nien-voi-campuchia-419358.htm