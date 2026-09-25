Hà Nội thúc đẩy hợp tác thanh niên với Campuchia

Ngày 24/9, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh Lào Cai khảo sát thực địa nhiều công trình giao thông tại khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai, tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.