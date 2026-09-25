TP.HCM: Xe Mercedes tông nhiều xe máy chạy cùng chiều, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, gần 16h30 cùng ngày, một tài xế lái chiếc Mercedes biển số 51M-123.08 chạy trên đường Đỗ Mười, theo hướng Thủ Đức đi An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài (phường An Phú Đông), phương tiện bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy và một ô tô đang chạy cùng chiều.

Chiếc Mercedes tiếp tục kéo lê một người đàn ông cùng chiếc xe máy lao lên vỉa hè, tông vào hai ô tô tải của cửa hàng mua bán xe. Hậu quả vụ tai nạn làm người đàn ông tử vong trước đầu xe Mercedes, nhiều nạn nhân khác bị thương nhẹ.

Chiếc "xe điên" chỉ dừng lại sau khi tông vào hai ô tô tải.

Ghi nhận tại hiện trường, có 5 xe máy nằm rải rác trên đường, một xe máy mắc kẹt dưới gầm chiếc Mercedes.

Xe cứu thương được điều đến hiện trường cấp cứu các nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông và Đội CSGT An Sương đến điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.