Thêm sức hút cho du lịch...

Từ sản vật địa phương đến trải nghiệm du lịch

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, nhiều chủ thể OCOP tại Quảng Trị đã chủ động phát triển sản phẩm gắn với hoạt động du lịch. Thông qua khai thác giá trị văn hóa, nghề truyền thống và quy trình sản xuất, các cơ sở từng bước tạo ra những trải nghiệm cho du khách.

Tại khu vực Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, cơ sở bánh lọc Huệ là một trong những đơn vị chú trọng phát triển đặc sản truyền thống. Từ món bánh dân dã, cơ sở đã đầu tư cải tiến quy trình chế biến, đóng gói hút chân không và xây dựng thương hiệu. Sản phẩm bánh lọc Huệ từng được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cơ sở bánh lọc Huệ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn hương vị đặc sản địa phương - Ảnh: M.H

Nằm trên tuyến Quốc lộ 1, cơ sở trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách trên hành trình qua Quảng Trị. Đến đây, du khách không chỉ thưởng thức, mua bánh làm quà mà còn có dịp tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và nét đặc trưng của nghề làm bánh địa phương. Từ một món ăn quen thuộc, bánh lọc từng bước trở thành sản phẩm ẩm thực gắn với trải nghiệm du lịch, góp phần giới thiệu văn hóa vùng đất Hải Lăng.

Chị Nguyễn Thị Huệ, chủ cơ sở Bánh lọc Huệ, chia sẻ: “Cơ sở thường xuyên có khách từ nhiều địa phương ghé mua bánh, trong đó không ít du khách lựa chọn làm quà sau chuyến đi. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi chú trọng chất lượng, cải tiến cách đóng gói để sản phẩm thuận tiện bảo quản, vận chuyển. Nhờ lượng khách du lịch, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, tạo thêm động lực để cơ sở duy trì và phát triển nghề truyền thống”.

Trong khi đó, Hợp tác xã HTX Tinh dầu Như Oanh lựa chọn hướng đi liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để đưa du khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm tại cơ sở. HTX có 4 sản phẩm từng được công nhận OCOP 3 sao, gồm tinh dầu tràm trà, tràm năm gân, sả chanh và sả Java.

Bên cạnh đầu tư chất lượng, mẫu mã, HTX xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giúp du khách tìm hiểu nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến. Nhờ liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, mỗi tháng HTX đón gần 20 đoàn khách, tiêu thụ 1.200-1.500 sản phẩm, mang lại lợi nhuận hơn 30 triệu đồng từ kênh du lịch.

Bà Trần Thị Như Oanh, Giám đốc HTX Tinh dầu Như Oanh, chia sẻ: “Thông qua kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, HTX có thêm cơ hội đón du khách đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và lựa chọn sản phẩm. Đây là kênh quảng bá, tiêu thụ hiệu quả, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho các thành viên HTX và người dân liên kết sản xuất”.

Kết nối để gia tăng giá trị

Toàn tỉnh Quảng Trị có 295 sản phẩm OCOP, gồm 3 sản phẩm 5 sao, 29 sản phẩm 4 sao và 263 sản phẩm 3 sao, với 181 chủ thể tham gia chương trình. Sự đa dạng về chủng loại, từ cà phê, hồ tiêu, dược liệu đến thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công và đặc sản truyền thống, là lợi thế để phát triển các hoạt động trải nghiệm, mua sắm phục vụ du khách.

Thực tế, các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và không gian trải nghiệm đã từng bước hình thành tại một số địa bàn, điểm đến như Phong Nha, biển Nhật Lệ, Khe Sanh, khu vực Thành Cổ Quảng Trị... Qua đó, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận du khách, trở thành những món quà mang đậm dấu ấn vùng miền sau mỗi hành trình.

Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm OCOP vào hoạt động du lịch vẫn còn những khó khăn. Một số chủ thể có quy mô sản xuất nhỏ, khả năng cung ứng chưa ổn định; bao bì, mẫu mã chưa thực sự phù hợp với nhu cầu mua sắm của du khách. Đặc biệt, liên kết giữa cơ sở sản xuất với doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và đơn vị phân phối còn hạn chế, khiến nhiều sản phẩm chưa phát huy hết tiềm năng.

Theo ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ là những nội dung quan trọng trong triển khai chương trình OCOP. Bên cạnh hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu và ứng dụng khoa học-công nghệ, cần tăng cường kết nối với hoạt động du lịch, mở rộng không gian giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ đặc sản địa phương.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả, các chủ thể cần tiếp tục cải tiến sản phẩm, chú trọng câu chuyện thương hiệu và nhu cầu của du khách. Đồng thời, chủ động liên kết với các doanh nghiệp du lịch để từng bước hình thành các điểm tham quan, trải nghiệm gắn với hoạt động sản xuất, giới thiệu và mua sắm sản phẩm.

Khi sản vật địa phương trở thành một phần trong hành trình khám phá, sản phẩm OCOP không chỉ có thêm cơ hội vươn xa mà còn góp phần tạo sức hấp dẫn riêng cho du lịch Quảng Trị.