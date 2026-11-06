Chợ quê thời đại số

Du khách nước ngoài tìm đến phiên chợ quê. Ảnh: Nguyễn Tú.

Từ tháng 6 đến nay, phiên chợ quê Hòa Vang tại chợ Túy Loan (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tổ chức 5 phiên, mỗi tháng một lần. Hơn 50 gian hàng giới thiệu trên 200 loại nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP. Không gian chợ được dựng bằng gỗ, tre, người bán mặc áo bà ba, đội nón lá; hàng hóa đáp ứng tiêu chí “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”, hạn chế nhựa dùng một lần và hóa chất bảo quản. Bên cạnh đặc sản Túy Loan, Bồ Bản, Khương Mỹ, Cẩm Toại Đông…, chợ còn quy tụ sản vật từ miền núi phía Tây và các địa phương phía Nam thành phố.

Điểm mới là kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream, hỗ trợ nông sản tiếp cận thị trường rộng hơn. Sau 5 phiên, chợ đạt doanh thu gần 700 triệu đồng, tiêu thụ 6,6 tấn nông sản, thu hút hơn 8.300 lượt khách. Riêng 25 hộ kinh doanh tại phố đêm chợ Túy Loan đạt doanh thu trung bình 16-18 triệu đồng/đêm.

Tại phường Hòa Xuân, chợ phiên “Làng trong phố” cũng được tổ chức định kỳ vào 3 ngày cuối tuần của tuần cuối cùng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 7. Mỗi phiên có một chủ đề riêng, đưa không gian và sản vật làng quê vào giữa đô thị. Bên cạnh các hoạt động thi đổ bánh bèo, bánh xèo, giới thiệu đặc sản địa phương, phiên chợ còn được quảng bá trên mạng xã hội, hỗ trợ tiểu thương tiêu thụ sản phẩm.

Bà Hứa Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Xuân, cho biết phiên chợ là không gian kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại, phù hợp với đặc thù địa bàn vừa có đô thị mới phát triển nhanh, vừa có vùng nông thôn cần bảo tồn di sản văn hóa, làng nghề và sản vật quê hương.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, phiên chợ là một mắt xích trong chuỗi phát triển kinh tế nông thôn phía Tây thành phố, góp phần chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao, mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản giữa các xã vùng ven, miền núi với trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, hoạt động này có sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia tổ chức quầy hàng, chuẩn hóa nguồn cung; Đoàn Thanh niên hỗ trợ truyền thông, chuyển đổi số và bán hàng trực tuyến. Các hoạt động theo chủ đề hằng tháng cũng góp phần duy trì không gian giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Từ những phiên chợ quê, nông sản có thêm kênh tiêu thụ, người dân có thêm sinh kế, còn những giá trị văn hóa bản địa được giới thiệu theo cách gần gũi với đời sống hiện đại.