Gợi ý 5 món ngon lại cực dễ làm dành cho cuối tuần, ai cũng chỉ muốn ở nhà ăn cơm

TÔM CUỘN KHOAI TÂY

Nguyên liệu:

- Tôm to 300g (loại 5 con 100g)

- Khoai tây 2 củ to

Cách làm:

Tôm rửa sạch, lột vỏ để lại phần đuôi để cuốn cho đẹp.

Khoai tây gọt vỏ, cắt lát dày khoảng 0,5cm. Dùng dao gọt vòng tròn quanh lát khoai thành 1 sợi dài, chú ý gọt khéo để không bị đứt sợi. Sau đó thả sợi khoai vừa cắt vào tô nước muối loãng ngâm khoảng 10 phút cho sợi khoai mềm.

Vớt sợi khoai ra và cuốn bao tròn quanh thân tôm.

Đun sôi dầu ăn và thả tôm vào chiên lửa to.

Khi khoai vàng đều thì vớt ra bát có lót giấy thấm dầu. Bày tôm cuộn khoai tây ra đĩa và thưởng thức là được!

2. CHẠO TAI HEO

Chuẩn bị:

- 1 cái tai lợn, 1 cái môi hoặc mũi lợn.

- Nước mắm, đường.

- Riềng, sả.

- Khế chua/xoài xanh, ớt, chanh, vừng rang

- Lá sung, lá mơ, bánh tráng... để ăn kèm.

- Nguyên liệu pha mắm nêm: 200ml mắm nêm, 1 quả dứa nhỏ, 3 củ sả, 2 củ tỏi bỏ vỏ, 150gr đường.

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị tai lợn

1 cái tai heo, 1 cái môi hoặc mũi heo rửa và làm sạch. Sau đó dùng khò để khò cho thơm.

Sau khi khò xong, mang phần tai lợn đó đem đi hấp hoặc luộc, áp chảo cho chín tuỳ ý. Trong bài này, tai lợn được đem hấp với một ít riềng, sả.

Hấp tai xong, để nguội rồi thái mỏng.

Tai sau khi thái xong, đem trộn với 1 thìa nước mắm ngon, xíu đường hoặc chút bột ngọt (nếu ăn). Gia giảm vừa miệng là được.

Bước 2: Trộn tai

3 nhánh sả thái mỏng; một mẩu riềng xay, giã dập; 2 quả khế thái lát vắt bớt nước nếu khế chua (Nếu không có khế có thể thay bằng 1/2 quả xoài xanh nạo sợi cũng rất ngon); 1 quả ớt bỏ hạt bằm nhỏ và 1 thìa phở vừng trắng đã rang thơm. Nếu thấy ít chua có thể thêm 1/2 quả chanh.

Lúc nào gần ăn, đem trộn phần tai bên trên thêm với các nguyên liệu này.

Bước 3: Pha mắm nêm

200ml mắm nêm cho vào xay cùng 1 quả dứa nhỏ bỏ sống ở giữa, 3 củ sả, 2 củ tỏi bỏ vỏ, 150gr đường. Sau đó đun sôi trong 2 phút, tắt đi để nguội, cho vào ngăn mát dùng dần.

Khi ăn, ấy mắm đã pha ra, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu thích có thể cho thêm ớt. Mắm nêm làm theo cách này chấm thịt lợn cũng cực ngon.

Thưởng thức:

Khi ăn chạo tai, đem cuốn với lá sung hoặc lá mơ hoặc bánh tráng đều được. Chấm với nước mắm pha chua ngọt hoặc mắm nêm vừa pha như trên. Chạo tai vừa giòn sần sật, thơm nức, quyện lẫn vị riềng, sả... vô cùng hấp dẫn, thanh mát.

3. TAI CUỘN NGŨ VỊ

Nguyên liệu

- 2 cái tai heo

- Nguyên liệu làm sạch tai heo: 1 củ gừng nhỏ, 2 củ sả, muối trắng, dấm, rượu trắng.

- Gia vị nấu: 2 thìa canh ăn phở dầu hào, 2 thìa canh ăn phở xì dầu, 1 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa cà phê tỏi băm, 1 thìa cà phê hành tím băm, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thanh quế, 2 hoa hồi, 1 quả thảo quả (không có quế, hoa hồi, thảo quả thì tha bằng 1 thìa cà phê ngũ vị hương), nước dừa tươi ( không có thay bằng nước trắng)

- Muốn tai heo lên màu đẹp thì thêm vào vài giọt nước hàng (nước màu để kho thịt).

- Dây dù, chỉ... để buộc tai heo.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

- Tai heo mua về cạo sạch lông, chất bẩn, rửa sạch. Bóp tai heo với 1 thìa canh ăn phở dấm, 1 thìa canh ăn phở muối trắng, 1 thìa canh rượu, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước trắng.

Bước 2: Cuộn tròn tai heo

- Cuộn từ phần đầu nhọn vào, giữ chặt tay, dùng chỉ hoặc dây dù cuộn chặt lại thành nhiều vòng, rồi buộc chặt lại.

Bước 3: Chần tai heo

- Đun sôi một nồi nước (ngập tai heo), thả vào đó một 1 gừng đập dập, 2 củ sả đập dập. Nước sôi, sả gừng toả mùi thơm thì thả tai heo vào chần khoảng 3-4 phút, vớt ra rửa sạch lại, lúc này tai heo đã hết mùi hôi và thơm mùi sả, gừng.

Bước 4: Om ngũ vị

- Cho tai heo cuộn tròn, sơ chế sạch vào nồi, đổ nước dừa tươi xâm xấp hoặc không có nước dừa tươi thì dùng nước trắng.

- Cho các gia vị: xì dầu, dầu hào, hạt tiêu, bột nêm, tỏi băm, hành băm, hoa hồi, quế, thảo quả, vào nồi, đun sôi. Khi sôi thì hạ nhỏ lửa, đun liu riu cho đến khi nước trong nồi cạn, trong lúc đun thỉnh thoảng trở mặt tai heo cho gia vị ngấm đều (ai thích ăn cay cho ít ớt bột hoặc vài miếng ớt cay vào). Nêm nếm lại gia vị cho hợp khẩu vị, không nên nêm vừa ăn vì khi cạn sẽ bị mặn.

Lưu ý: Khi nước gần cạn phải chú ý để lửa thật nhỏ không dễ bị cháy.

- Khi nước trong nồi cạn, hơi sền sệt, chuyển sang màu cánh gián thì vớt tai heo ra. Để tai heo thật nguội cất ngăn mát tủ lạnh tầm 3-4 tiếng. Khi ăn, cắt lát mỏng chấm với tương ớt rất ngon.

4. TÁI NGAN

Nguyên liệu:

- Thịt ngan đã lọc xương

- Xoài xanh

- Cà rốt

- Hành tây

- Vừng rang nguyên vỏ

- Riềng, sả, tỏi, ớt

- Lá chanh, mùi tàu

- Bánh đa nem, rau ngổ, tương bần

- Nước mắm ngon, gia vị

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

- Thịt ngan lọc xương, luộc sơ để ráo rồi chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi thịt vừa chín tới.

- Xoài xanh, cà rốt thái sợi.

- Hành tây thái mỏng, ngâm trong bát nước đá để bớt hăng.

- Riềng tỏi giã nát, sả lột hết áo già thái vát mỏng.

- Vừng ra chín thơm lừng

Bước 2: Trộn các nguyên liệu

Thái thịt ngan, ướp với mắm ngon, mì chính và chút tiêu. Cho riềng, sả, tỏi bóp đều tay cho ngấm vào thịt. Gần ăn trộn thêm xoài, cà rốt, hành tây. Cho thêm lá chanh thái chỉ, mùi tàu. Cuối cùng là trộn đều vừng rang.

Bước 3: Pha tương chấm

Tương bần pha với 2 thìa nước lọc, 1 chút đường thêm gừng tỏi ớt băm nhỏ.

Thưởng thức

Khi ăn, cho tái ngan vào bánh đa (bánh tráng) cùng ngọn rau ngổ, chấm với tương bần rồi thưởng thức. Ngoài rau ngổ, bạn có thể ăn tái ngan với lá sung, khế chua, chuối xanh... đều rất ngon.

5. GỎI XOÀI XANH TÔM KHÔ

Nguyên liệu:

- Xoài xanh: 1 trái khoảng 400-450g

- Tôm khô: 80-100g

- Đậu phộng (lạc): 30g

- Hành tím, tỏi, ớt, rau răm, chanh

- Nước mắm, đường, dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Tôm khô rửa sạch cho hết cát (nếu có), ngâm nước ấm khoảng 20 phút cho mềm, sau đó cho ra rổ cho ráo nước rồi dùng sống dao đập giập.

Đậu phộng rang chín, bóc vỏ, giã giập. Hành tím, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đập giập, băm nhỏ. Ớt bỏ cuống, rửa sạch, thái lát. Rau răm nhặt bỏ gốc, cuống già, lá giập úa, rửa sạch, xắt nhỏ.

Xoài gọt vỏ, thái lát mỏng sau đó thái sợi nhỏ.

Bước 2: Rim tôm

Bắc chảo lên bếp, thêm 1 thìa dầu ăn. Khi dầu nóng cho hành tím bằm nhỏ vào phi thơm, tiếp đến cho tôm và 1/2 thìa nước mắm vào đảo đều, rim tôm cho săn lại, ngấm gia vị là được.

Bước 3: Pha nước chấm trộn gỏi

Pha nước chấm từ 1,5 thìa m nước mắm, 3 thìa đường và 1/2 thìa nước cốt chanh cho thơm. Sau đó hoà tan đường rồi cho tỏi, ớt đã bằm nhỏ ở trên vào là được. Chú ý với món gỏi xoài tuỳ độ chua của trái xoài bạn có thể không cần dùng chanh và tăng tỷ lệ đường nhưng chanh sẽ giúp món gỏi thơm hơn.

Bước 4: Trộn gỏi

Cho xoài vào tô, dưới nước mắm đã pha ở trên vào, đảo đều để khoảng 2-3 phút cho xoài ngấm gia vị, nêm nếm vừa ăn. Sau khi xoài ngấm đều gia vị, cho tôm đã rim ở trên, thêm đậu phộng, rau răm xắt nhỏ trộn đều, cho ra đĩa là được.

Gỏi xoài tôm khô sẽ là món ăn kèm trong bữa cơm ngày hè vô cùng hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công!