TP. Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ảnh minh họa. Ảnh: Mạnh Linh.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24/11) năm 2026 trên địa bàn.

Các hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, trải nghiệm và giao lưu, thành phố hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam cũng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và vai trò của TP. Hồ Chí Minh với tư cách là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao lưu quốc tế của cả nước; từng bước đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển Thành phố nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh hoạ: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, các hoạt động năm 2026 được tổ chức gắn với chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 - 24/11.

UBND thành phố yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và lãng phí. Trong đó, người dân được xác định là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; địa bàn cơ sở, khu dân cư là hạt nhân tổ chức hoạt động.

Thành phố cũng định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức theo hướng đa dạng, sáng tạo, tăng tính tương tác, ưu tiên các hoạt động trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết hợp hoạt động trực tiếp với không gian mạng và các phương thức truyền thông hiện đại được chú trọng, đồng thời bảo đảm giữ gìn bản sắc, thuần phong mỹ tục và giá trị di sản văn hóa.

Theo Kế hoạch, từ ngày 15/10 đến 25/11, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào bộ nhận diện, khẩu hiệu, biểu trưng, thông điệp và tài liệu truyền thông cơ sở về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; đồng thời giới thiệu các hoạt động công nghiệp văn hóa là thế mạnh của thành phố.

Công tác truyền thông được triển khai trên nhiều phương tiện như báo chí, truyền hình, thông tin điện tử, mạng xã hội; kết hợp cổ động trực quan thông qua hệ thống màn hình tuyên truyền, pano, băng rôn và màn hình LED công cộng.

Một chương trình nghệ thuật dân tộc ngoài trời tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP.

Từ ngày 18 - 25/11, thành phố tổ chức triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Nội dung trưng bày gồm các tác phẩm tranh cổ động xuất sắc, truyền tải trực quan những thông điệp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Triển lãm đồng thời giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu phản ánh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa, đời sống đô thị, hoạt động thể thao, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật về các sản phẩm, hoạt động tiêu biểu thuộc những ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản, du lịch văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo khác cũng được giới thiệu.

Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi ô ăn quan tại ngày hội Sách và Văn hóa đêm tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Nga.

Song song với triển lãm, thành phố tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với nhiều chương trình, gồm Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt; Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”.

Thành phố cũng tổ chức Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thông qua những không gian được dàn dựng nhằm giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của Thành phố.

Đáng chú ý, trong dịp này, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật và trình diễn nghệ thuật 3D Mapping.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 05/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.