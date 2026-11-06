Phiên chợ quê Hòa Vang tiêu thụ khoảng 6,6 tấn nông sản, thực phẩm

Nông sản các vùng miền hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN

Với mục tiêu đem đến những sản phẩm “Của nhà trồng - hương nội đồng - sạch từ gốc” và tạo không gian giao lưu, liên kết thương mại, Phiên chợ quê Hòa Vang được diễn ra định kỳ 1 lần/tháng tại chợ Túy Loan (thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Vang).

Từ phiên khai mạc chính thức ngày 20/6/2026 đến phiên chợ tháng 10/2026, hoạt động đã trải qua 5 kỳ tổ chức; thu hút sự tham gia ổn định của gần 50-60 chủ thể kinh doanh/mỗi kỳ, bao gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ nông dân và tiểu thương.

Mạng lưới chủ thể có sự phân bổ đa dạng, gồm nông dân trên địa bàn xã, các hộ tiểu thương chợ Túy Loan; chủ thể từ các địa bàn nội thành như: An Khê, Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Tiến, Bà Nà...

Đặc biệt có sự hiện diện của nông sản vùng cao từ địa bàn các xã Hùng Sơn, Sông Vàng, La Êê, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang... hay sản vật từ Việt An, Đại Lộc, Điện Bàn, Tiên Phước, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An; tạo điểm nhấn giao thoa kinh tế - văn hóa đặc sắc giữa miền núi và đồng bằng.

Tổng danh mục hàng hóa đăng ký trưng bày và kinh doanh tại phiên chợ qua 5 tháng đã vượt mốc hơn 200 mặt hàng, được kiểm soát 100% về nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá công khai và đảm bảo an toàn thực phẩm, chia thành 3 nhóm ngành hàng chủ lực: sản phẩm OCOP đạt chuẩn; nông sản an toàn và đặc sản vùng miền, địa phương; ẩm thực truyền thống và sản phẩm làng nghề.

Hoạt động kinh doanh buôn bán tại phiên chợ qua 5 kỳ ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, tổng doanh thu trực tiếp đạt hơn 676 triệu đồng, tiêu thụ khoảng 6,6 tấn nông sản, thực phẩm và thu hút hơn 8.300 lượt du khách tham quan, mua sắm.