Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Món ăn gần gũi, mâm cơm vẫn bắt mắt

Bên cạnh công việc truyền hình và diễn xuất, Đan Lê còn được khán giả biết đến với tài nấu nướng. Những bữa ăn cô từng chia sẻ có thực đơn gần gũi, song vẫn gây chú ý nhờ cách kết hợp món và sắp xếp gọn gàng.

Gia đình Đan Lê là một trong những gia đình kiểu mẫu trong showbiz Việt.

Theo Đan Lê chia sẻ, mâm cơm nhà cô thường có thịt kho, đậu hũ, rau xào, rau luộc, hải sản và canh. Các món được phối hợp đa dạng, đôi khi có thêm trái cây tráng miệng. Màu nâu óng của món kho đặt cạnh rau xanh, hải sản giúp bàn ăn trông đầy đặn, hài hòa. Ngoài cơm thường ngày, cô còn chuẩn bị lẩu, làm sushi, cơm cuộn và bánh ngọt tại nhà.

Đan Lê thích tự vào bếp, nấu cơm chăm sóc gia đình.

Chai sẻ với Dân trí năm 2017, Đan Lê cho biết cô tự tin nhất với món ăn thường nhật như thịt kho tàu, tôm rang cháy cạnh, canh chua, bởi chồng con đều hưởng ứng.

Do lịch làm việc không cố định, cô có người hỗ trợ ở nhà nhưng vẫn tranh thủ nấu nướng mỗi khi có thời gian. Đan Lê cũng thường rủ chồng con cùng chuẩn bị bữa ăn, từ lấy bát, bê nồi đến cắt chanh, pha nước chấm. Cô muốn các con sớm hình thành ý thức san sẻ việc nhà, biết quan tâm đến những thành viên trong gia đình.

Cô bày biện các món ăn bắt mắt.

Sự chỉn chu còn thể hiện trong cách nữ diễn viên giữ gìn căn bếp. Khu vực này sử dụng gam trắng chủ đạo, thiết kế mở nối với phòng khách. Đan Lê ưu tiên tủ kín, hạn chế đồ trên mặt bếp để giảm thời gian lau dọn.

Một thói quen được cô chia sẻ là làm đến đâu thu gọn đến đó, vệ sinh ngay sau khi nấu để vết bẩn chưa kịp bám lâu. Khu vực thoát nước được làm sạch, rác bỏ trong ngày, kết hợp hệ thống hút mùi để không gian sinh hoạt luôn dễ chịu.

Khải Anh thích về nhà ăn cơm, cùng vợ chăm lo tổ ấm

Đan Lê cũng từng cho biết cả hai vợ chồng đều bận nên luôn quý trọng thời gian dành cho gia đình. Việc vào bếp mang đến cho cô cảm giác được chăm sóc người thân; đồng thời, cô coi sự hỗ trợ của các thành viên là điều cần thiết để giảm áp lực.

Khải Anh không thành thạo nhiều món nhưng vẫn giúp vợ dọn mâm, sơ chế đơn giản và hướng dẫn các con phụ việc. Theo lời Đan Lê khi đó, chồng khá linh hoạt trong ăn uống, còn với món khoái khẩu như thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, anh có khẩu vị riêng.

“Đặc biệt chỉ thích về nhà ăn cơm”, nữ diễn viên nói về chồng.

Đan Lê từng chia sẻ trên chương trình Lời tự sự, cô xem việc ở gần, đồng hành qua tuổi thơ của các con là may mắn. Với cô, chăm sóc con còn là niềm vui được chứng kiến các con lớn lên từng ngày.

Hiện tại, Đan Lê và Khải Anh đã trải qua 15 năm hôn nhân, có hai con trai Khải Minh và Khải Nguyên. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cả nhà bên nhau trong những chuyến du lịch nhiều nước trên thế giới, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong gia đình... nhưng luôn gần gũi, đong đầy tình cảm.