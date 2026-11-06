Xem ngay lịch âm dương hôm nay 6/11

Mặc dù vườn điều đang là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng khi phát hiện nhiều di vật nghi có mộ liệt sĩ, già Siu Pích không ngần ngại chặt bỏ, giúp lực lượng chức năng tiếp cận tìm kiếm với mong muốn những người đồng đội đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương.