Thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng "vững mạnh, rộng khắp" là nòng cốt trong xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, nhất là trong thiên tai.

Vững tiềm lực

Tại Lâm Đồng, công tác QSQP địa phương được triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng đó, tỉnh tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đối ngoại quốc phòng. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu; dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”.

Cùng với xây dựng lực lượng, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, giáo dục quốc phòng và an ninh được chú trọng. Nổi bật, trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Việc về đích sớm hơn 3 tháng không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch, mà còn mở thêm thời gian tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp hoạt động đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền; tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh đầy đủ cho các đối tượng. Năng lực tham mưu của cơ quan thường trực từng bước được nâng lên; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phương pháp tổ chức có nhiều đổi mới, phù hợp thực tiễn địa phương.

Đơn vị chức năng xã Bảo Lâm 2 di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang cơ sở được chú trọng. Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, hiện 124/124 chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy, đạt 100%. Các chi ủy, chi bộ quân sự cấp xã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Ban CHQS cấp xã.

Chắc thế trận

Lâm Đồng xác định phòng thủ dân sự là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. UBND tỉnh đã thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; chủ động nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thực tiễn ứng phó thiên tai cho thấy rõ vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự. Đêm 3 và rạng sáng 4/10, nhiều khu vực trên địa bàn phường B’Lao bị ngập nặng. Tại các tổ dân phố Nausri, Tân Hóa và Kim Thanh, có nơi nước dâng hơn 1 m, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Trung tá Trần Thanh Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường B’Lao cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa, ngập, Ban CHQS phường đã điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị triển khai ứng phó xuyên đêm. Cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông, chốt chặn tại những điểm nước suối tràn qua đường không bảo đảm an toàn; hỗ trợ di dời người dân, tài sản khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm. Tại những nơi nước dâng nhanh, lực lượng quân sự phối hợp với các lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn, ưu tiên các hộ ở khu vực thấp trũng, ngập sâu.

Lực lượng quân sự phường B 'Lao có mặt xuyên đêm để hỗ trợ bà con vùng lũ

Tại xã Bảo Lâm 2, nước lũ tràn về nhanh trong đêm, gây ngập nặng trên diện rộng. Với vai trò trung tâm, nòng cốt, cơ quan quân sự địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 cho biết, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và các lực lượng bám trụ địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản khi cần thiết, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Qua thực tiễn cho thấy, năng lực phòng thủ dân sự không chỉ thể hiện ở phương án mà còn được kiểm nghiệm bằng khả năng tổ chức lực lượng, xử trí tình huống và bảo vệ Nhân dân ngay từ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự đóng vai trò trung tâm, nòng cốt, phối hợp với các lực lượng giữ vững thế trận, bảo đảm an toàn, ổn định trên các địa bàn. Với phương án được chuẩn bị, luyện tập và lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động xử trí các tình huống, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã trên 50 xã, phường. Trong điều kiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lớn, số lượng địa bàn diễn tập nhiều, tỉnh vận dụng linh hoạt nghệ thuật cụm chiến đấu làng, xã, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đặt ra những “đề bài” có độ thử thách cao, bám sát tình hình hướng biển, hướng trung tâm và hướng biên giới. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được nâng lên.

Phụ trách đoàn kiểm tra của Quân khu 7 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương tại tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, ghi nhận và đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự xã Bảo Lâm 2 đã sơ tán hơn 40 hộ dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn

Những kết quả đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã trên 50 xã, phường. Trong điều kiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lớn, số lượng địa bàn diễn tập nhiều, tỉnh vận dụng linh hoạt nghệ thuật cụm chiến đấu làng, xã, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ.