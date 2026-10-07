Dự báo thời tiết 7/10/2026: Đợt mưa đặc biệt lớn sắp trút xuống nhiều tỉnh, thành, có nơi vượt 600mm

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo miền Trung hứng đợt mưa rất lớn. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Thời tiết có mây, phía Bắc (Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Dự báo thời tiêt có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Trung có mưa to Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với Vietnamnet, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao đang gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ. Dự báo từ nay đến ngày 8/10, khu vực này có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, trọng tâm mưa lớn tập trung tại Tp.Huế và Tp.Đà Nẵng, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai, cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng ở cấp 2. Dự báo thời tiết từ đêm 8/10, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển ngược ra phía Bắc và mở rộng ra Thanh Hóa. Đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10.