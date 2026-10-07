Dự báo thời tiết 7/10/2026: Huế - Đà Nẵng mưa lớn 'như trút nước'

Khu vực tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường sau có cường độ ổn định, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh như sau: Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng núi cao trời rét (đêm và sáng rét hại), vùng cao đêm và sáng trời rét. Trời rét và rét hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ.

Ngày 7/10/2026, miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài, tâm điểm là Huế và Đà Nẵng. Nam Bộ chiều tối còn mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần, ngày 7/10, miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 7/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế) có mưa, mưa vừa và giông, riêng TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.