Cục Tác chiến tổ chức học tập chính trị và phổ biến pháp luật năm 2026

Lớp học tập chính trị diễn ra từ ngày 6 đến 9-10, dành cho các đối tượng thuộc cơ quan Cục Tác chiến và cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có quân hàm cấp Thượng tá trở lên thuộc Công ty TNHH một thành viên Trắc địa bản đồ. Chương trình gồm các chuyên đề theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thông qua lớp học, Cục Tác chiến bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về đường lối, quan điểm của Đảng, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của cơ quan, đơn vị; xây dựng mối đoàn kết, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Yêu cầu đặt ra đối với các chuyên đề là tập trung làm rõ nội dung cốt lõi, những điểm mới, liên hệ sát với thực tiễn nhiệm vụ của Quân đội và cơ quan, đơn vị để người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Cán bộ, nhân viên phải tham gia học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, nắm vững kiến thức làm cơ sở kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật và vận dụng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lớp học tập chính trị và phổ biến pháp luật năm 2026 do Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức.

Trong buổi học, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải giới thiệu nội dung học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy giá trị Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đưa việc học tập Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động; gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đổi mới công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số; chuyển mạnh từ kiểm tra, giám sát kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả giải quyết vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng của nhân dân.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải trình bày tại lớp học tập chính trị và phổ biến pháp luật năm 2026.

Về phương pháp Hồ Chí Minh, báo cáo viên phân tích sự vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, kết hợp với những yếu tố hợp lý của triết học phương Đông. Trong đó, coi trọng việc xuất phát từ thực tiễn, điều tra, nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm để lựa chọn cách giải quyết vấn đề phù hợp. Đồng chí làm rõ phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, giữ vững mục tiêu, nguyên tắc căn bản nhưng linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược và phương thức hành động; nhấn mạnh quan điểm lấy dân làm gốc, lấy lòng dân làm thước đo trong hoạt động thực tiễn.

Về phong cách Hồ Chí Minh, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải giới thiệu những nét đặc trưng trên các phương diện: Tư duy, lãnh đạo, công tác, diễn đạt, ứng xử, ngoại giao và sinh hoạt. Bài giảng làm rõ phong cách tư duy biện chứng duy vật, phong cách lãnh đạo dân chủ, gần gũi quần chúng; tác phong công tác khoa học, coi trọng điều tra, nghiên cứu; cách nói, viết ngắn gọn, giản dị, rõ ràng, dễ hiểu. Cùng với đó là sự khiêm tốn, chân tình trong ứng xử, mềm dẻo nhưng kiên nghị trong ngoại giao và giản dị, thanh cao trong sinh hoạt.

Liên hệ với nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tham mưu, báo cáo viên nhấn mạnh vai trò của yếu tố chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, sự cần thiết phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, coi trọng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng. Việc học tập cần gắn với thực hành phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, đánh giá tình hình và giải quyết công việc hằng ngày, góp phần nâng cao chất lượng công tác, phát huy giá trị Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.