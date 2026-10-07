Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các cơ quan Đảng

Cán bộ xã Liên Hòa thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Những ngày này, các địa phương đang tập trung thực hiện “Chiến dịch 100” ngày cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên. Đồng chí Vũ Minh Quốc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Thủy cho biết: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ xã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. 100% hồ sơ đảng viên đã được chỉnh lý; công tác số hóa hồ sơ đạt 97%, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hồ sơ đảng viên điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện lộ trình chuyển đổi số. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử được duy trì với 1.510/1.624 đảng viên sử dụng thường xuyên, đạt 93%; 100% chi bộ đã tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng. Đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, xã đã phân quyền 56/56 tài khoản Bí thư chi bộ. Thiết lập tài khoản ngân hàng cho 47/56 chi bộ, đạt 84%. Hiện nay, xã đang tiếp tục rà soát, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật, tài khoản người dùng, đầu mối quản trị hệ thống, sẵn sàng triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Cùng thời điểm, các Đảng bộ trên địa bàn tỉnh đồng loạt đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên. Tỉnh cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị, tạo điều kiện để công tác số hóa diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Đến nay, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã có 207 máy quét tài liệu, 891 máy tính kết nối Internet, 186 máy tính kết nối mạng nội bộ và 155 thiết bị lưu trữ cơ yếu, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hiện toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành kết xuất dữ liệu của 9.159 chi bộ trực thuộc, cập nhật danh mục 2.262 tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn hóa thông tin của trên 266.000 đảng viên..., đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ cập nhật, làm sạch và chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Cùng với tiến trình số hóa, tỉnh đẩy mạnh triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước thay thế phần lớn tài liệu sinh hoạt, nghị quyết và thông báo bằng văn bản giấy sang nền tảng số. Quy trình quản lý đảng viên, cung cấp tài liệu, trao đổi thông tin và tổ chức sinh hoạt chi bộ trên môi trường điện tử dần đi vào nền nếp, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở. Tính đến nay, ứng dụng đã được phủ kín tại 150/150 Đảng bộ thuộc diện thực hiện; ghi nhận tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng đạt 95,18%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ trên ứng dụng đạt 96,9%. Kết quả ấn tượng này tiếp tục đưa Phú Thọ giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ triển khai nền tảng số Đảng vụ cao nhất cả nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo của Đảng cũng được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 297-QĐ/TU, ngày 10/2/2026 “Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, giai đoạn 2026 - 2030”. Đồng thời tiếp tục số hóa Bản tin sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; các fanpage do Ban phụ trách, đăng tải trên 3.500 tin, bài, video, hình ảnh tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai thực hiện hiệu quả như: Mô hình xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực; “Ngày thứ bảy cùng dân” thực hiện mỗi quý 1 lần của xã Mai Châu; Mô hình “Tuyên truyền, định hướng dư luận qua nền tảng mạng xã hội và bản tin sinh hoạt chi bộ” của xã Văn Lang; thành lập đội “Cán bộ phản ứng nhanh” của xã Đoan Hùng... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thể hiện tinh thần đổi mới, chuyển từ “hậu kiểm” sang “tiền kiểm”, tiên phong trong công tác số hóa dữ liệu ngành kiểm tra nhằm hiện đại hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác Đảng.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh đang từng bước đi vào nền nếp. Các phần mềm, hệ thống thông tin do Trung ương chuyển giao được triển khai, vận hành đồng bộ; đồng thời tỉnh chủ động xây dựng các nền tảng ứng dụng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 100% cơ quan Đảng được kết nối đường truyền Internet tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số, nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.