Hỗ trợ Trà Vân giảm nghèo bền vững

Xã Đại Lộc hỗ trợ xã Trà Vân thực hiện chương trình an sinh trên địa bàn xã. Ảnh: LỆ LAM

Sau 1 năm thực hiện công tác kết nghĩa với xã Trà Vân theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng, các đơn vị kết nghĩa với xã đã hỗ trợ xã về nhiều mặt, từ đó xã từng bước giúp đỡ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn cải thiện các mặt an sinh, từng bước giảm nghèo bền vững.

Các đơn vị gồm xã Đại Lộc, xã Sơn Cẩm Hà, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã kết nghĩa với xã Trà Vân. Trong 1 năm qua, các đơn vị đã hỗ trợ xã Trà Vân về nhiều lĩnh vực, giúp xã ổn định, chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân, nội dung hỗ trợ của các đơn vị đối với Trà Vân được định hướng theo nhu cầu thực tế của xã, đồng thời phát huy điều kiện, thế mạnh của từng đơn vị; chú trọng các nội dung có khả năng huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình kết nghĩa bước đầu tạo được sự gắn kết, chia sẻ giữa các đơn vị, cơ quan với xã Trà Vân, mở ra cơ hội để tiếp tục huy động nguồn lực và mở rộng các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hỗ trợ người dân xã Trà Vân khám chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hỗ trợ Trà Vân trong lĩnh vực giáo dục, chăm lo cho học sinh bằng những phần quà tặng thiết thực, ý nghĩa như tặng xe đạp, trang thiết bị dạy và học, máy tính, sách giáo khoa và sách tham khảo...

Xã Sơn Cẩm Hà hỗ trợ sinh kế cho xã Trà Vân. Ảnh: LỆ LAM

Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà thông tin, xã Sơn Cẩm Hà hỗ trợ xã Trà Vân chăm lo an sinh xã hội với hàng trăm suất quà cho người dân, trao tặng cây giống để người dân sản xuất, hay giúp đỡ về sinh kế cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên.

Ông Hương nói: “Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà xác định việc kết nghĩa với xã Trà Vân không phải là hoạt động mang tính phong trào, thực hiện theo từng đợt, mà phải trở thành một nội dung phối hợp lâu dài, thực chất, xuất phát từ nhu cầu của hai địa phương và hướng đến mục tiêu hỗ trợ nhau cùng phát triển”.

Hay xã Đại Lộc đã hỗ trợ Trà Vân hệ thống điện năng lượng mặt trời, trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, giúp đỡ sinh kế cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc cho hay: “Ngay sau khi chương trình được triển khai, xã Đại Lộc đã phối hợp với xã Trà Vân khảo sát nhu cầu thực tế, huy động nguồn lực để hỗ trợ xã Trà Vân. Các hoạt động được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với mong muốn hỗ trợ để giảm bớt phần nào khó khăn của bà con xã Trà Vân. Sự hỗ trợ ban đầu chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Trà Vân, nhưng đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của xã Đại Lộc. Qua từng hoạt động, mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng gắn bó, tạo nền tảng để tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và đồng hành lâu dài”.