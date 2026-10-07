Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Lâm lần thứ 7 (mở rộng)

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Quảng Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của cấp trên. Kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Công tác lâm nghiệp được tăng cương, trồng mới 19,16 ha rừng; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/9/2026 đạt trên 677,9 triệu đồng, bằng 125,5% dự toán; xây mới và nghiệm thu 5/5 nhà tạm, nhà dột nát. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, giải quyết việc làm được triển khai kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đến ngày 30/8, toàn Đảng bộ có 36 tổ chức cơ sở đảng với 625 đảng viên. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc triển khai, thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ma Công Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị xã tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với hộ nghèo và người có công với cách mạng.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng xóm, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.