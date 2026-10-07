Mưa lớn trên diện rộng còn kéo dài khoảng 4-5 ngày

Công nhân Trạm Ngũ Hành Sơn thuộc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng khơi thông thoát nước trên các tuyến đường vào ngày 6/10/2026. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10, 11/10.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc…

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng.