Thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh; thành phố Huế có mưa to đến rất to

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 7/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, độ cao sóng 2-4m, hướng sóng đông bắc. Khu vực từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, độ cao sóng 1,5-2,5m, hướng sóng đông bắc đến bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ: 28-31 độ C; phía nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc (thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ: 26-29 độ C; phía nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.