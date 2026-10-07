Tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân

Vận động, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho bà con tại bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên). (Ảnh: Thành Đạt)

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của các hoạt động kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội chính là những giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Điều đó cho thấy, củng cố niềm tin của nhân dân không chỉ bằng tuyên truyền, thuyết phục, mà phải bằng năng lực giải quyết những vấn đề của đất nước, từng địa phương, cộng đồng và mỗi người dân.

Từ cách đặt vấn đề đó, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trước hết phải được thể hiện trong quá trình đưa chủ trương, đường lối vào cuộc sống. Nghị quyết số 25 yêu cầu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân phải được nắm bắt, tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kịp thời; kết quả tiếp thu, giải quyết phải được công khai. Đây vừa là yêu cầu đối với công tác tư tưởng, đồng thời đặt ra đòi hỏi đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sát thực tiễn hơn, chủ động hơn và trách nhiệm hơn trước nhân dân.

Tiến sĩ Ngô Thị Lan Hương, Phó Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng bộ môn Đường lối Cách mạng Việt Nam, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhận định, nguyên tắc lấy nhân dân làm trung tâm, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo và lấy đối thoại, thuyết phục, giải quyết vấn đề thực tiễn làm phương thức là nguyên tắc xuyên suốt của Nghị quyết số 25.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cách thức thực hiện cần có sự thay đổi. Một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ, tiếp nhận thông tin về chủ trương, chính sách qua mạng xã hội trước khi qua các kênh chính thống. Vì vậy, công tác tư tưởng không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt để dân biết, mà phải chuyển mạnh sang lắng nghe để hiểu dân, đối thoại để tạo đồng thuận và hành động để giữ niềm tin.

Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của đời sống nhân dân. Sát dân là chủ động tìm đến dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ngay từ cơ sở; kịp thời nhận diện những vấn đề có thể phát sinh và giải quyết từ sớm. Cùng với đó là trách nhiệm giải trình, để người dân biết ý kiến của mình được tiếp nhận như thế nào, vì sao chưa thể giải quyết và hướng xử lý tiếp theo ra sao.

Tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đang trở thành một phần trong phương thức lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy và cách điều hành gần dân của chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì tiếp công dân định kỳ; Thường trực Đảng ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận; cán bộ, công chức trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, họp xóm, tham gia hoạt động cộng đồng để nắm tình hình.

Việc sắp xếp, sáp nhập từ 31 xuống còn 12 xóm, bản ở xã Nghĩa Hưng cho thấy rõ vai trò của phương thức này. Người dân có những băn khoăn về tên gọi, ký ức cộng đồng, thiết chế văn hóa, phong tục và khoảng cách đi lại sau sáp nhập. Sự hiện diện trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cùng việc trao đổi thẳng thắn về mục tiêu, lợi ích lâu dài của chủ trương, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, chia sẻ. Những vấn đề về cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa-thể thao được trao đổi công khai, từng bước tháo gỡ phù hợp điều kiện thực tế, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ thực tiễn có thể thấy, khi ý kiến của người dân được tiếp nhận nghiêm túc, những băn khoăn được giải thích thấu đáo, những vấn đề thuộc trách nhiệm được giải quyết và kết quả được công khai, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách.

Khẳng định điều này, Tiến sĩ Ngô Thị Lan Hương cho rằng, để mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó thực chất, điều quan trọng trước hết là đổi mới cách lắng nghe và phản hồi. Niềm tin không thể chỉ được tạo dựng từ những thông điệp, mà phải được bồi đắp qua trách nhiệm giải trình, sự công khai, minh bạch và hiệu quả của những chủ trương, chính sách trong đời sống.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 25: Công tác tư tưởng phải gắn với đời sống, với những lợi ích chính đáng và những vấn đề thiết thực của nhân dân. Khi tư tưởng được củng cố bằng thực tiễn, sự đồng thuận sẽ không chỉ dừng ở nhận thức, mà chuyển hóa thành niềm tin và sự tham gia chủ động của người dân. Từ đó, vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy, tạo cơ sở vững chắc để mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng bền chặt.