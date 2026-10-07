[Video] Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng, có nơi hơn 600mm

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, thông tin về tình hình mưa lớn tại Trung Bộ trong những ngày tới.

Đêm qua, mưa lớn xảy ra từ phía nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế, một số nơi mưa rất to, như tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là 297mm, tại Trạm Thủy (Quảng Trị) là 248mm.

Từ nay đến ngày 8/10, mưa lớn tập trung từ phía nam Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ hơn 300mm. Riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Từ đêm 8/10, mưa tại khu vực Huế đến phía đông Quảng Ngãi giảm dần, nhưng vùng mưa lớn có xu hướng dịch ra phía bắc, có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa và kéo dài đến ngày 11/10.