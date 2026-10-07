Nguy cơ sạt lở ở miền Trung là cao và rất cao

Nguy cơ sạt lở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 6/10 đến 1 giờ ngày 7/10), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: KỳTrinh 145,8mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 104,2mm (Quảng Trị); Phong Mỹ 188,6mm(TP. Huế);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đãgần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục cómưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh và Quảng Trị 5-10mm, cónơi trên 20mm; thành phố Huế 10-40mm, có nơi trên 70mm.3. Cảnh báo nguy cơ:Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trênsườn dốc tại nhiều xã/phường

Mưa kéo dài khiến nguy cơ sạt lở các tỉnh miền Trung rất cao. Ảnh: PV

Riêng tại Đà Nẵng, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 6/10 đến 4 giờ ngày 07/10), khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to như: Trung tâm GD-DN 05-06 114,8mm, Hòa Phú 64,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các xã/phường: P. Hải Vân; A Vương, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Hòa Vang, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Thượng Đức, Trà Liên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Tại ứng dụng Trượt lở do nhóm các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển, cảnh báo rủi ro sạt lở, lũ quét cũng tương đồng với thông tin từ cơ quan khí tượng.

Theo đó, dự báo nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, cục bộ rất cao ngày 7-8/10 từ Huế đến Đà Nẵng, một số khu vực của Quảng Trị, Quảng Ngãi. Đây là "vòng 2" của đợt mưa lớn, đề phòng khả năng phát sinh sạt trượt quy mô lớn ở khu vực miền núi phía Tây các thành phố Huế và Đà Nẵng.

Ngày 9-10/10 nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, cục bộ rất cao sẽ trở lại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, khả năng phát sinh sạt trượt, lũ quét quy mô lớn ở một số khu vực. Dự báo các ngày từ 11-18/10 sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn gây nguy cơ sạt lở, lũ quét cap, cục bộ rất cao ở khu vực miền Trung.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng; Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Hoành Sơn, P. Sông Trí, P. Vũng Áng; Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Kỳ Thượng, P. Hải Ninh.

Quảng Trị: Hải Lăng; Kim Ngân, Phú Trạch, Triệu Phong; Ái Tử, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Lệ Ninh, Nam Hải Lăng, P. Quảng Trị, Trường Phú, Tuyên Bình.

Huế: Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài; P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, Phú Lộc, Vinh Lộc; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương Thủy, P. Thanh Thủy, P. Thủy Xuân.

Thời tiết trên biển diễn biến xấu

Cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết trên biển hiện diễn biến xấu. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Ngày và đêm 07/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, độ cao sóng 2,0-4,0m, hướng sóng Đông Bắc.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, độ cao sóng 1,5-2,5m, hướng sóng Đông Bắc đến Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 07/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

3. Cảnh báo: ngày 08/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động; vùng biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ đêm 08/10, gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.