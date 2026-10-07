Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phổ biến phương án đảm bảo an toàn cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trong buổi luyện tập nội dung vận hành cơ chế.

Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị diễn tập đã được triển khai sớm, chặt chẽ và đồng bộ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các bộ phận giúp việc phục vụ diễn tập. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng cơ quan, đơn vị theo phương châm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Trong đó, lực lượng quân sự giữ vai trò nòng cốt về công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung diễn tập; lực lượng công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bộ đội Biên phòng phụ trách các nội dung liên quan đến khu vực biên giới; các ban, sở, ngành tham gia xây dựng các phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và các lĩnh vực xã hội khi địa phương chuyển vào trạng thái quốc phòng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2, tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan chức năng khảo sát thực địa, hoàn thiện nội dung luyện tập, thống nhất phương án, nội dung thực binh và các tình huống xử trí sát với đặc điểm địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ. Các tình huống được nghiên cứu, xây dựng từ những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn, góp phần rèn luyện khả năng phối hợp, xử trí của các lực lượng. Các công trình phục vụ diễn tập được triển khai đúng tiến độ, từ căn cứ chiến đấu giả định, công sự, trận địa đến thao trường, khu vực thực binh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện chặt chẽ, phù hợp địa hình, bảo đảm điều kiện để các lực lượng luyện tập, thực hành theo đúng ý định tác chiến.

Thời điểm này, lực lượng vũ trang cùng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm luyện tập nội dung vận hành cơ chế. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các lực lượng bám sát kế hoạch, thực hiện đúng thời gian, nội dung, từng bước nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống, hướng tới tổ chức diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Phát biểu tại khai mạc luyện tập ngày 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: “Luyện tập các nội dung theo kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các lực lượng, cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm lịch luyện tập, bảo đảm đầy đủ thành phần và thời gian. Mỗi cán bộ tham gia phải bám sát chức trách, chủ động nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nội dung, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng luyện tập”.

Tại các ban, sở, ngành của tỉnh, việc luyện tập chuẩn bị cho diễn tập cũng được thực hiện thường xuyên, tập trung vào việc vận hành cơ chế, xử lý các tình huống giả định trong trạng thái quốc phòng, gắn với nhiệm vụ ngành. Ông Lê Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: “Để phục vụ tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng văn kiện, phân công vai diễn cụ thể và tổ chức luyện tập phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, công chức tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, luyện tập và phối hợp xử lý các tình huống. Đến nay, cơ bản Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập sắp tới. Thông qua luyện tập, diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng; đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án, bảo đảm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc”.

Tại các địa phương, công tác luyện tập các nội dung cũng được diễn ra đồng thời, nghiêm túc và đạt chất lượng cao. Thời gian qua, công tác chuẩn bị diễn tập đã được cấp ủy, chính quyền xã Mường Ảng thực hiện nghiêm túc, bài bản. Ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Mường Ảng cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị diễn tập cơ bản bảo đảm tiến độ, các nội dung theo kế hoạch được triển khai đúng yêu cầu. Xã tổ chức tập huấn, quán triệt, luyện tập cho các thành phần tham gia, trong đó Khung A đã luyện tập 7 lần, Khung B 4 lần. Thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung rà soát, hoàn thiện văn kiện, tăng cường luyện tập, hiệp đồng giữa các lực lượng. Nhất là những nội dung chưa nhuần nhuyễn. Quan điểm của Đảng ủy là chuẩn bị thực chất, luyện tập đến đâu chắc đến đó, kịp thời tiếp thu, khắc phục các nội dung được cấp trên góp ý, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Đối với nội dung thực binh, các lực lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, luyện tập theo từng nội dung, từng giai đoạn. Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các thành phần liên quan được huy động đầy đủ, bảo đảm quân số, chất lượng. Trọng tâm luyện tập là nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống trên thực địa; rèn luyện bản lĩnh, ý chí và sự thống nhất trong chỉ huy, điều hành. Các phương án được rà soát, bổ sung, luyện tập nhiều lần, từng bước nâng cao mức độ thuần thục.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 đang được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu. Đây là cơ sở quan trọng để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.