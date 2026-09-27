Thế giới thời đàm: Lá chắn tối thượng

Yonhap đưa tin, trong tuần này, chiếc KF-21 đầu tiên đã được bàn giao chính thức cho Không quân Hàn Quốc. Thông cáo báo chí chung của Không quân và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết, chiếc KF-21 đã cất cánh từ nhà máy sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) tại Sacheon, cách Seoul khoảng 300km về phía Nam, bay về phía Bắc đến một đơn vị không quân tại Yecheon, cách đó khoảng 165km.

Hình ảnh máy bay KF-21 được Không quân Hàn Quốc công bố.

Việc bàn giao máy bay KF-21 cho Không quân đánh dấu một cột mốc trong nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu nội địa kéo dài nhiều thập niên của Hàn Quốc, vốn được công bố lần đầu tiên vào năm 2001. Sau nhiều năm chậm trễ trong bố trí ngân sách và đánh giá tính khả thi, đến năm 2015, dự án KF-21 trị giá hơn 6 tỷ USD được chính thức triển khai nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới tự phát triển thành công máy bay tiêm kích siêu thanh. Dự án KF-21 cũng nhằm thay thế các máy bay tiêm kích F-4 và F-5 già cỗi của Không quân Hàn Quốc.

Kể từ khi KAI ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào tháng 4-2021, KF-21 đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, được cấp chứng nhận đủ khả năng tác chiến vào tháng 5 trước khi hoàn tất quá trình phát triển vào tháng 6 năm nay. Việc bàn giao cho Không quân Hàn Quốc diễn ra khoảng hai năm sau khi KF-21 được đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 6-2024. Không quân Hàn Quốc có kế hoạch sở hữu hơn 100 máy bay KF-21 vào đầu năm 2030. KF-21 dự kiến được trang bị các tên lửa không đối không và không đối đất.

“Vượt qua nhiều thử thách và khó khăn, KF-21 đã được bàn giao cho Không quân và bắt đầu hoạt động bay. Tôi kêu gọi mọi quân nhân vận hành KF-21 phát huy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm to lớn khi quản lý máy bay tiêm kích chủ lực của đất nước, cùng chung sức để bảo đảm KF-21 nhanh chóng khẳng định vai trò là lá chắn tối thượng bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc”, Đại tướng Son Sug-rag, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Không quân Hàn Quốc nhận KF-21 trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng nội địa đang phát triển mạnh mẽ, với các sản phẩm được đánh giá là đáng tin cậy, có công nghệ tiên tiến cùng giá cả phải chăng. Bình luận với tờ The Japan Times, nhà nghiên cứu Siemon Wezeman tại Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) khẳng định, các loại vũ khí do Hàn Quốc sản xuất đã đạt tới độ tinh vi để sánh ngang với các sản phẩm của nhiều quốc gia phương Tây, ít nhất là về mặt công nghệ.

Dữ liệu của SIPRI cho thấy Hàn Quốc hiện nằm trong tốp 10 thế giới về xuất khẩu quốc phòng. Theo tờ The Korea Times, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD trong năm 2024, tăng vọt lên 15,4 tỷ USD trong năm 2025 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể vượt 27 tỷ USD trong năm nay. Đà tăng trưởng đặc biệt nổi bật tại thị trường châu Âu. Các nước châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quân sự và nhập khẩu vũ khí giữa lúc xảy ra xung đột Nga-Ukraine, tạo cơ hội lớn cho các nhà sản xuất Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tận dụng nhu cầu này nhờ tiến độ bàn giao sản phẩm tương đối nhanh với giá cả cạnh tranh, đồng thời sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng trở thành một động lực chính của nền kinh tế, đưa xứ sở kim chi lọt vào tốp 4 nhà xuất khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới trong nhiệm kỳ của mình.

“Hàng thập niên phát triển công nghiệp quốc phòng với sự hậu thuẫn của chính phủ, kết hợp với nền tảng công nghiệp dân sự phát triển cao của đất nước, đã giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng được các hệ thống sản xuất hiệu quả và chuỗi cung ứng nội địa hóa … Chương đầu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là đã chứng minh rằng vũ khí Hàn Quốc có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Chương tiếp theo sẽ là chứng minh liệu nó có thể duy trì vị thế một cách bền vững với chuỗi cung ứng ổn định hay không”, The Korea Times nhận định.