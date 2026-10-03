Hé lộ quá khứ của cơ phó dùng rìu tấn công cơ trưởng, cướp máy bay Flydubai

Cơ phó Hamam al-Hammami từng bị Oman Air sa thải vì lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan trước khi được Flydubai tuyển dụng. Các nhà điều tra hiện tiếp tục rà soát dấu vết trực tuyến của al-Hammami, trong đó có những nội dung xuất hiện hình ảnh cựu thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.

Cơ phó Hamam al-Hammami.

Ngày 3/10, ba nguồn thạo tin, trong đó có một nhà ngoại giao vùng Vịnh và một nhà ngoại giao phương Tây, tiết lộ cơ phó bị nghi đâm cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai là công dân Oman tên Hamam al-Hammami. Theo Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif Al Shamsi, cơ phó đã dùng chiếc rìu thoát hiểm có sẵn trong buồng lái tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay.

Cơ phó từng bị đuổi việc

Cơ phó được các nguồn thạo tin xác định là Hamam al-Hammami, công dân Oman, sinh tại UAE. Người này có cha là người Oman và mẹ là người Syria.

Đáng chú ý, al-Hammami từng làm việc cho hãng hàng không quốc gia Oman Air nhưng bị sa thải do những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan. Sau đó, al-Hammami vẫn được Flydubai tuyển dụng. Hiện chưa rõ quá trình kiểm tra lý lịch của cơ phó khi gia nhập hãng hàng không UAE được thực hiện như thế nào.

Cơ phó được cho là dùng chiếc rìu thoát hiểm có sẵn trong buồng lái tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. (Ảnh: Reuters)

Hồ sơ LinkedIn mang tên Hamam al-Hammami cho thấy người này làm việc tại Oman Air trong khoảng 7 năm, rời hãng vào tháng 2/2025. Al-Hammami sau đó gia nhập Royal Air Maroc 4 tháng sau đó và nghỉ việc vào tháng 1/2026.

Một quan chức Israel cho biết al-Hammami mới làm việc cho Flydubai khoảng 8 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Tài khoản LinkedIn này sau đó bị xóa. Flydubai cho biết hãng chưa thể bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Hồ sơ LinkedIn của al-Hammami cũng ghi rằng người này từng theo học Đại học Buckinghamshire New tại Anh. Một nguồn tin tại trường xác nhận người đàn ông mang tên này hoàn thành chương trình đào tạo từ xa kéo dài ba năm và tốt nghiệp ngành quản lý hàng không năm 2023.

Một vấn đề đang được các nhà điều tra làm rõ là vì sao một công dân Oman lại có mặt trong tổ lái chuyến bay tới Tel Aviv. Oman và Israel hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Cơ phó của Flydubai dường như đã lách lỗ hổng trong quy định hàng không của Israel. Quy định này vốn thường cấm các phi công bay đến Israel nếu họ đến từ những quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel (như Oman).

Lật lại hồ sơ mạng xã hội

Quá trình rà soát dấu vết trên mạng xã hội của al-Hammami hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý. Chỉ có 2 bài đăng được thực hiện trên hồ sơ LinkedIn, và cả hai đều được đăng tải liên tiếp khoảng 9 giờ sau khi sự việc xảy ra. Hiện chưa thể xác định ai đăng những nội dung này hoặc liệu chúng đã được lên lịch từ trước hay không.

Bài đăng đầu tiên chứa nhiều đoạn video quay bên trong buồng lái chiếc Boeing 737 Max. Trong một đoạn video được quay tại sân bay quốc tế Dubai, người quay hướng máy ảnh và phóng to hình ảnh một máy bay của hãng hàng không Israel El Al.

Cơ phó bị khống chế trên máy bay.

Màn hình trong buồng lái hiển thị số hiệu chuyến bay OMA624 và ngày 11/10/2023, thời điểm al-Hammami vẫn làm việc cho Oman Air. Những đoạn video khác cũng xuất hiện hình ảnh máy bay của El Al và Arkia, một hãng hàng không Israel khác.

Đáng chú ý, đoạn video kết thúc bằng hình ảnh Ayman al-Zawahiri, người từng lãnh đạo al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, cùng Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi.

Hành khách trên chuyến bay của Flydubai từ UAE đến Israel được bạn bè và gia đình chào đón. (Ảnh: Reuters)

Al-Balawi là thủ phạm vụ đánh bom liều chết năm 2009 khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 7 sĩ quan và nhân viên hợp đồng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Người này được xác định có liên hệ với al-Qaeda.

Bài đăng thứ hai chứa hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mô tả 3 địa điểm linh thiêng của Hồi giáo tại Mecca, Medina và Jerusalem nối với nhau bằng một dải ánh sáng. Phần âm thanh đi kèm là một bài thơ nói về việc không chấp nhận sự nhục nhã, không sợ cái chết và bảo vệ phẩm giá.

Hai video tương tự cũng xuất hiện gần như cùng thời điểm trên một tài khoản Instagram có cùng tên và hình ảnh. Tài khoản này sau đó cũng bị xóa.

CNN lưu ý hiện chưa rõ ai thực sự đăng các nội dung xuất hiện sau vụ việc. Vì vậy, những bài đăng này đang được xem xét trong quá trình điều tra thay vì được coi là bằng chứng độc lập về động cơ của nghi phạm.

Dấu vết trực tuyến của al-Hammami còn kéo dài nhiều năm trước vụ việc. Theo CNN, quá trình phân tích gần 3.000 bài đăng từ tài khoản Twitter đã bị xóa mang tên al-Hammami cho thấy tài khoản này thường xuyên đăng tải nội dung tôn giáo và những quan điểm tiêu cực về phụ nữ.

Trong một bài đăng vào tháng 2/2022, chủ tài khoản kể về việc mẹ mình tìm vợ cho con trai, với yêu cầu rằng người phụ nữ phải đeo niqab - loại khăn che kín khuôn mặt - và nghỉ việc sau khi kết hôn.

Một bài viết khác vào tháng 1/2022 chỉ trích môi trường làm việc có cả nam và nữ, cho rằng điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ. “Có bao nhiêu cô gái đoan trang, mộ đạo đã bị hủy hoại danh tiếng và bị thao túng trong môi trường làm việc có cả nam và nữ?”.

CNN cho biết gần 3.000 bài đăng trong giai đoạn 2021-2022 đã được phân tích và phân loại bằng một mô hình tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng trí tuệ nhân tạo.