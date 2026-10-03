17 nước phản đối EU cắt giảm ngân sách

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ EUR cho giai đoạn 2028-2034. Ảnh: commission.europa.eu

Trong thư, các nước yêu cầu bảo toàn gần 900 tỷ EUR dành cho nông nghiệp và phát triển vùng trong dự thảo ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Động thái trên châm ngòi cho những căng thẳng giữa 17 quốc gia này và phe đối trọng gồm 6 quốc gia do Đức dẫn đầu kêu gọi cắt giảm ngân sách EU hàng trăm tỷ EUR.

Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng tổng nguồn vốn cho Chính sách Gắn kết và Chính sách Nông nghiệp chung (CAP) bắt buộc phải được bảo tồn trong Khung Tài chính dài hạn (MFF) tiếp theo”. MFF tài trợ cho nhiều chương trình của EU, từ trợ cấp cho nông dân đến viện trợ phát triển.

Năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ EUR cho giai đoạn 2028-2034, đồng thời định hướng chuyển hàng trăm tỷ EUR từ nông nghiệp và chính sách gắn kết sang các ưu tiên mới như quốc phòng và năng lực cạnh tranh.

Nhóm 17 nước cảnh báo việc giảm chi tiêu cho nông nghiệp và phát triển vùng có thể làm suy yếu ngân sách EU cũng như sự ủng hộ của công chúng đối với các dự án chung của khối. Để mở rộng dư địa tài chính, các nước cũng kêu gọi hoãn hoàn trả nợ chung thời hậu Covid-19, khoản chi dự kiến lên tới 25 tỷ EUR mỗi năm, đồng thời phản đối giảm trừ ngân sách dành cho các quốc gia thành viên giàu hơn.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Romania Nicușor Dan phối hợp triển khai sáng kiến này và sẽ chủ trì một cuộc họp phi chính thức của các quốc gia nói trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tiếp theo (diễn ra ngày 15 và 16-10 tới).