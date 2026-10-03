Tổng công tố UAE: Cơ phó Flydubai có 'âm mưu tấn công khủng bố'

Thông cáo Tổng công tố Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đưa ra không nêu danh tính cơ phó nhưng Al Arabiya - kênh truyền hình và hãng tin tiếng Arab có trụ sở tại Saudi Arabia - cho rằng cơ phó người Oman là Hamam al-Hammami. Ảnh: India Today.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, Tổng công tố Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Tiến sĩ Hamad Saif Al Shamsi, cho biết hôm nay (3/10) rằng cơ phó chuyến bay FZ1073 của Flydubai đã cố gắng thực hiện một vụ tấn công "khủng bố".

Cơ phó lấy rìu ở đâu để tấn công?

Cơ phó này đã dùng rìu tấn công cơ trưởng ngay trong buồng lái nhằm chiếm quyền điều khiển máy bay.

Tuyên bố của ông Al Shamsi cho thấy cơ phó có thể không cần phải đưa vũ khí từ bên ngoài lên chuyến bay FZ1073. Bởi rìu cứu hộ thường được trang bị trên máy bay để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn cắt kim loại khi xảy ra tai nạn. Quy định hàng không của UAE yêu cầu các chuyến bay thương mại phải có loại rìu này, theo Reuters.

Cơ trưởng Flydubai kể lúc nhận ra máy bay đang lao xuống Trong cuộc gọi video với Thủ tướng Narendra Modi, cơ trưởng Smit Machchhar kể khoảnh khắc trọng thương, nằm trên sàn buồng lái nhưng vẫn cố mở cửa cứu mọi người.

Theo thông cáo, cơ phó “bắt đầu thực hiện kế hoạch khi máy bay đang trong hành trình bay, tấn công cơ trưởng ở buồng lái bằng một chiếc rìu và tìm cách giành quyền kiểm soát hệ thống điều khiển”.

Ông Al Shamsi cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, động cơ và các mối liên hệ liên quan, đồng thời hoàn tất việc kiểm tra kỹ thuật và phân tích các bằng chứng, dữ liệu kỹ thuật số.

Việc sử dụng rìu trong vụ tấn công có vẻ phù hợp với lời kể của các nhân chứng. Điều này cũng lý giải vì sao hệ thống an ninh không phát hiện vũ khí tại Sân bay Quốc tế Dubai - nơi được các chuyên gia đánh giá có tiêu chuẩn an ninh thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới do thường xuyên tiếp nhận các chuyến bay từ Afghanistan, Iran và nhiều khu vực khác. Chiếc rìu vốn được trang bị sẵn trên máy bay, theo Wall Street Journal.

Các phi công thường xuyên khởi hành từ Dubai cho biết họ phải trải qua quy trình kiểm tra bằng máy dò kim loại rất khắt khe. Quy định hàng không cấm mang theo mọi loại dao mũi nhọn, và thường cấm cả dao cùn dài hơn 6 cm.

Cơ trưởng chuyến bay, ông Smit Machchhar, bị thương ở đầu, tay và cổ trong vụ tấn công, các vết thương này trùng khớp với dấu vết do rìu gây ra. Các nhân chứng miêu tả buồng lái lênh láng máu khi hành khách và phi hành đoàn xông vào.

Trong một cuộc gọi video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cơ trưởng Machchhar kể lại: “Khi nằm trên sàn, tôi cảm nhận rõ máy bay đang lao xuống. Dù liên tục hứng chịu những cú đánh, tôi vẫn ý thức được rằng 'Smit, cửa ở ngay đó'… và tôi đã cố mở nó ra”.

Chi tiết về nghi phạm vụ tấn công

Thông cáo không nêu danh tính cơ phó. Wall Street Journal hôm 2/10 đưa tin người này là công dân Oman tên Hamam al-Hammami và từng bị Oman cấm bay do lo ngại có tư tưởng cực đoan.

Nghi phạm (29 tuổi) sinh ra và sống nhiều năm tại UAE, có cha là người Oman và mẹ là người Syria.

Khoảnh khắc hành khách khống chế cơ phó trên máy bay Flydubai Video do truyền hình Israel công bố ghi lại tiếng hành khách la hét, cảnh cơ trưởng Smit Machchhar nằm đẫm máu ngoài buồng lái và cơ phó bị khống chế sau khi bị cáo buộc tìm cách lao máy bay xuống.

The Jerusalem Post dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết cơ phó này không mang quốc tịch thứ hai và mới làm việc tại Flydubai khoảng 8 tháng. Trước đó, đối tượng từng làm việc cho Royal Air Maroc, tuy nhiên hãng hàng không Morocco hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Sự cố xảy ra vào ngày 30/9 trên chuyến bay FZ1073 (Boeing 737 MAX 8) hành trình Dubai - Tel Aviv, khi máy bay đang ở độ cao hơn 10.000 m. Theo dữ liệu từ Flightradar24, vào khoảng 8h21 sáng (giờ Israel), máy bay thay đổi độ cao đột ngột, lao xuống hơn 4.300 m (14.000 feet) trong chưa đầy 30 giây trước khi tín hiệu khẩn cấp đầu tiên được phát đi.

Trong lúc máy bay lao dốc, cơ trưởng Smit Machchhar dù bị thương rất nặng vẫn cố gắng mở cửa buồng lái. Một nhóm hành khách lập tức xông vào khống chế nghi phạm, ngăn người này tiếp tục can thiệp vào hệ thống.

Yaniv Hayun, một thợ sửa ống nước người Israel, cho biết anh đã vào buồng lái và kéo cần điều khiển để giúp máy bay thoát khỏi tư thế lao xuống. Hai phi công dự bị có mặt trên khoang sau đó đã tiếp quản quyền điều khiển và phối hợp đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Tabuk, Saudi Arabia.

Cận cảnh cơ trưởng Flydubai đổ gục trong buồng lái Tiếng la hét vang lên khi chiếc phi cơ bất ngờ mất độ cao. Trong buồng lái, cơ trưởng bị thương nặng do bị đồng nghiệp tấn công nhiều nhát dao lên đầu và tay nhưng vẫn cố rướn người bấm nút mở cửa để hành khách vào hỗ trợ khống chế người tấn công.