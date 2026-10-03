Mưa tạnh hơn một ngày, hẻm ở TPHCM vẫn ngập sâu, dân dùng thuyền đưa con đi học

Tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới, xã Vĩnh Lộc, TPHCM, nước ngập sâu khiến người dân phải dùng thuyền đưa con đi học. Một số hộ có nhà ngập nặng phải di dời đồ đạc, thậm chí thuê khách sạn để tránh ngập.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 4/10, TPHCM có nắng khá mạnh vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa rào và giông. Đến ngày 5 và 6/10, mưa được dự báo gia tăng cả về diện và lượng khi rãnh áp thấp có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.