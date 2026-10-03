Tổng thống Trump có thể dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Ông Trump có thể đi cùng Phu nhân, bà Melania trong chuyến đi lần này

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, chuyến đi dự kiến kéo dài 2 ngày vào khoảng giữa tháng 11. Ông Trump sẽ tham dự các hội nghị giữa ASEAN với những đối tác, sau đó tiến hành cuộc gặp song phương với Tổng thống Marcos.

Tuy nhiên, Nhà Trắng và Chính phủ Philippines chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Mỹ tham dự.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đang chuẩn bị các phương án cần thiết trong trường hợp chuyến thăm diễn ra, nhưng lịch trình cuối cùng vẫn phụ thuộc quyết định từ Washington.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Manila từ ngày 16 đến 18-11.

Chính quyền Philippines đã quyết định cho người lao động tại vùng thủ đô nghỉ làm trong 3 ngày để giảm ùn tắc và bảo đảm an ninh cho sự kiện.

Tổng thống Marcos đã chính thức mời ông Trump tham dự hội nghị trong chuyến thăm Washington tháng 7-2025.

Sự kiện năm nay diễn ra đúng dịp Philippines và Mỹ kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 75 năm ký Hiệp ước Phòng thủ tương hỗ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 7 cho biết ông Trump muốn dự hội nghị tại Manila, nhưng khi đó chưa thể cam kết do lịch làm việc của Tổng thống chưa được hoàn tất.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez sau đó cũng cho biết Manila vẫn chờ xác nhận chính thức từ Nhà Trắng.

Nếu được tiến hành, đây sẽ là chuyến thăm Philippines thứ hai của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ông từng tới Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á năm 2017.

Theo SCMP