Mỹ triển khai thêm 2 khẩu đội Patriot tới Saudi Arabia và Qatar

Theo trang tin Axios ngày 2/10, dẫn lời 2 quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực, một khẩu đội Patriot đã được đưa tới Saudi Arabia hồi tháng trước để bảo vệ một cơ sở dầu mỏ quan trọng, trong khi khẩu đội còn lại được triển khai tới Qatar để bảo vệ một cơ sở khí đốt tự nhiên.

Theo nguồn tin trên, việc triển khai nhằm trấn an các đồng minh vùng Vịnh rằng Mỹ sẽ bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của hai nước nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ngày 2/10, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại chiến dịch không kích Iran trong những tuần tới. Ông tuyên bố: “Giờ đây tôi phải đưa ra quyết định: hoặc Iran ký thỏa thuận, hoặc nước này sẽ không còn tồn tại”.

Khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công làm gia tăng lo ngại tại Riyadh và Doha về nguy cơ Iran đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng của hai nước. Trước đó, hồi tháng 8, lãnh đạo Saudi Arabia và Qatar đã kêu gọi Tổng thống Trump không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, trong đó có khả năng tập kích các cơ sở năng lượng của Tehran. Riyadh và Doha lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran có thể khiến Tehran đáp trả nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và khí đốt trong khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết những đề nghị của Saudi Arabia và Qatar là một trong những yếu tố quan trọng khiến Tổng thống Trump khi đó quyết định chưa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, thay vào đó lựa chọn gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Nếu Mỹ nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn, Washington sẽ cần được Riyadh cho phép sử dụng không phận Saudi Arabia cho các nhiệm vụ tác chiến. Tuy nhiên, theo Axios, Saudi Arabia có thể không chấp thuận nếu không nhận được các bảo đảm về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã từ chối bình luận về việc triển khai các khẩu đội Patriot.