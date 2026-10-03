Đổi mới tư duy, tiên phong chuyển đổi số, giữ vững 'lá chắn thép'

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang của toàn quốc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của 2 tỉnh trước đây (Tiền Giang thành lập ngày 15-5-1975 và Đồng Tháp thành lập ngày 30-9-1976), dù những ngày đầu thành lập còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị, nhưng vẫn không ngừng trưởng thành.

Nối tiếp truyền thống anh dũng của thế hệ đi trước, lực lượng luôn mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy để dập tắt nhiều vụ cháy phức tạp, bảo vệ sự bình yên của quê hương. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường phía trước.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Với những chiến công đạt được, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, gồm: 8 Bằng khen của Chính phủ, 17 Bằng khen của Bộ Công an, 9 Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát và 43 Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng qua các thời kỳ, nhất là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thiếu tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, đô thị hóa nhanh, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, yêu cầu đối với công tác PCCC và CNCH ngày càng cao. Do đó, lực lượng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới tư duy quản lý theo hướng "tự nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm", giảm thủ tục hành chính, siết chặt hậu kiểm; lấy phòng ngừa là chính, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, cháy lan; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước gắn với cải cách hành chính, tiên phong chuyển đổi số; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; nâng cao năng lực tác chiến, huấn luyện chuyên sâu, duy trì sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, diễn tập thực chất tại các cơ sở trọng điểm; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên tin tưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.