Nga tấn công cây cầu huyết mạch thứ 2 ở Kiev

Pivnichnyi (Cầu Bắc) ở Kiev. Ảnh: Wikipedia

Theo BBC và Kyiv Independent, vụ tấn công xảy ra lúc sáng nay (3/10), khiến mặt đường và hệ thống dây điện phía trên dành cho xe điện trên cầu Pivnichnyi (Cầu Bắc) bị hư hại, ông Klitschko cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi Cầu Nam, một cây cầu quan trọng khác của Kiev, liên tục bị máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công từ hôm 1/10. Trước đó, ông Klitschko cảnh báo những cuộc tấn công như vậy đang "xé nát Kiev".

Hai cây cầu nối khu vực phía đông và phía tây thủ đô Ukraine và chưa từng bị tấn công trước hôm 1/10. Các nhà quan sát cho rằng điều này cho thấy các cuộc tập kích của Moscow nhằm vào Kiev có thể đang bước sang giai đoạn mới.

Trong thông báo trên Telegram sáng 3/10, ông Klitschko viết: "Cầu Bắc bị tấn công. Các lực lượng ứng cứu đang trên đường tới hiện trường. Hiện giao thông trên cầu theo hướng từ bờ trái sang bờ phải đang bị chặn".

Các cuộc tấn công trước đó nhằm vào Cầu Nam đã buộc Hội đồng Quốc phòng Kiev phải tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 2/10. Sau cuộc họp, ông Klitschko nói thành phố đang rơi vào "tình thế rất nghiêm trọng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow hành động nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng Nga.

Sau vụ tấn công của Nga vào Cầu Nam hôm 1/10, hành khách cho biết bụi từ sóng xung kích của vụ nổ đã lọt vào toa tàu qua hệ thống thông gió.