Quốc hội Tây Ban Nha bác hai sắc lệnh về nhà ở, gây sức ép lên Thủ tướng Sánchez

Ở cuộc bỏ phiếu đầu tiên, sắc lệnh bị bác với 172 phiếu thuận và 178 phiếu chống. Sắc lệnh thứ hai sau đó cũng không được thông qua. Việc hai văn bản bị bác khiến Chính phủ của Thủ tướng Sánchez không thể triển khai hai nhóm biện pháp quan trọng được đưa ra nhằm ứng phó với tình trạng chi phí nhà ở tăng cao.

Trước cuộc bỏ phiếu ngày 2/10, Thủ tướng Sánchez kêu gọi các nghị sĩ “làm điều đúng đắn”, đồng thời cảnh báo lịch sử sẽ phán xét họ “sớm hơn các bạn nghĩ”.

Hai sắc lệnh được Chính phủ Tây Ban Nha thông qua ngày 29/9, bao gồm các biện pháp nhằm tăng nguồn cung nhà ở có giá phù hợp, bảo vệ chức năng xã hội của nhà ở và tăng cường ổn định đối với các hợp đồng thuê nhà ở. Các văn bản này cần được Quốc hội phê chuẩn để tiếp tục có hiệu lực.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giá thuê nhà tại Tây Ban Nha tăng mạnh. Theo số liệu được Euronews dẫn từ trang bất động sản Idealista, giá thuê trung bình đã gần tăng gấp đôi trong 10 năm qua, từ 8,20 euro/m2 năm 2016 lên 15,1 euro/m2 trong năm nay.

Sau kết quả bỏ phiếu, vấn đề khả năng tổ chức bầu cử sớm cũng được đặt ra trong nội bộ liên minh cầm quyền. Văn phòng Thủ tướng Sánchez cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra, trong khi một số quan chức chính phủ trước đó đã đề cập khả năng ông Sánchez kêu gọi bầu cử nếu các sắc lệnh về nhà ở bị bác bỏ. Euronews ngày 2/10 đưa tin Thủ tướng Sánchez sẽ cân nhắc vấn đề này trong những ngày tới.