Giao tranh ác liệt ở tỉnh Taiz (Yemen), khoảng 80 người thiệt mạng

Hiện trường cuộc không kích được cho là của Saudi Arabia nhắm vào một địa điểm của lực lượng Houthi ở Taiz, Yemen. Ảnh: THX

Theo các nguồn tin Houthi, ít nhất 55 tay súng thiệt mạng, trong khi phía Chính phủ Yemen cho biết 26 binh sĩ thiệt mạng.

Taiz có vị trí đặc biệt quan trọng vì nằm giữa các khu vực do Houthi kiểm soát ở phía Bắc, vùng do Chính phủ Yemen kiểm soát ở phía Nam và bờ biển Đỏ. Giao tranh hiện tập trung quanh thành phố Taiz, nơi Houthi tìm cách vượt qua các tuyến phòng thủ để tiến vào. Liên hợp quốc cho biết đợt xung đột mới khiến hơn 133.000 người phải rời bỏ nhà cửa, chủ yếu ở Taiz và Lahj.

Ngày 2-10, Saudi Arabia công bố đợt hỗ trợ ngân sách mới trị giá hơn 224 triệu riyal (59,7 triệu USD) cho Chính phủ Yemen. Khoản hỗ trợ nhằm bảo đảm dòng tài chính của chính phủ, nâng cao hiệu quả chính sách tài khóa và tăng sức mua của người dân, qua đó ổn định kinh tế. Khoản hỗ trợ được triển khai theo đề nghị của Chính phủ Yemen, thông qua Chương trình Phát triển và Tái thiết Yemen của Saudi Arabia.