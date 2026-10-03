Mỹ kêu gọi Iran thực hiện các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể tăng cường độ các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. (Nguồn: CNN)

Ngày 3/10, Mỹ và các quốc gia tham gia Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí (PSI) đã cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí, vật liệu, thiết bị và công nghệ đến và từ Iran có thể hỗ trợ phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hệ thống khác như thiết bị bay không người lái.

Các quốc gia trên đã ra tuyên bố chung đánh dấu một năm kể từ khi 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) khôi phục việc áp đặt các hạn chế đối với Iran. Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi Iran quay trở lại thực hiện các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế”.

Trong số các biện pháp được công bố có việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các nước tham gia, đơn giản hóa các thủ tục chuyển giao thông tin, cũng như các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa nhằm vào hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân của Iran.

Tuyên bố cũng bày tỏ ủng hộ chiến dịch trừng phạt của Mỹ mang tên Chiến dịch Cô lập Kinh tế (Operation Economic Outcast) và kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ thực hiện các nghị quyết đã được khôi phục.

Tháng trước, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Washington bảo trợ tại Hội đồng Bảo an LHQ, nhằm mục đích gia hạn thẩm quyền cho các chuyên gia LHQ tiếp tục giám sát lệnh trừng phạt Iran.

Trong khi đó, Iran luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm thỏa thuận cũng như ý đồ theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân.