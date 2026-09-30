Thay đổi tư duy chăn nuôi

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Chu Bá Trung cho biết: “Thời gian qua, công tác khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi bám sát định hướng phát triển bền vững, an toàn sinh học và gắn với chuỗi giá trị. Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm triển khai 15 dự án, mô hình chăn nuôi tập trung vào các hướng mũi nhọn như: Chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao; chuẩn hóa chất lượng theo hướng VietGAP và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; khai thác hiệu quả các giống bản địa có giá trị kinh tế cao”.

Thông qua các dự án này, tư duy sản xuất mới theo hướng tuần hoàn, VietGAP… và gắn với nhu cầu của thị trường đạt hiệu quả thực tiễn. Các mô hình như: Chăn nuôi lợn chứng nhận VietGAP, bò vỗ béo theo hướng tuần hoàn, nuôi gà H’Mông giúp chăn nuôi hướng đến an toàn dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường và lợi nhuận cao hơn từ 13% đến 17% so với chăn nuôi truyền thống. Các hợp tác xã tham gia dự án liên kết tổ chức sản xuất theo quy trình, kiểm soát chất lượng, từng bước gắn sản xuất với tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm”.

Giai đoạn 2024-2026, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai Dự án Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tuần hoàn tại Thái Nguyên và Bắc Ninh với quy mô 950 con bò vỗ béo và 12ha ngô sinh khối. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 510 con bò và 6ha ngô. Kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế tăng khoảng 13% so với chăn nuôi truyền thống.

Chị Hoàng Thị Phương, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) kể: “Trước đây, gia đình tôi chăn nuôi bò theo cách cũ, hiệu quả chưa cao. Từ khi tham gia dự án, chất thải được xử lý tốt, giảm mùi hôi trong chuồng trại, phân bò được tận dụng làm thức ăn nuôi giun trùn quế, sau đó làm phân hữu cơ bón cho 10.000m² trồng ngô sinh khối giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm do không phải mua phân vô cơ. Hiện nay, gia đình chăn 30 con với kỹ thuật chăm sóc mới, bò sinh trưởng tốt, thời gian nuôi rút ngắn, trọng lượng, chất lượng thịt nâng cao và đầu ra ổn định vì có liên kết”.

Tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), Dự án Phát triển chăn nuôi gà H’Mông giai đoạn 2025-2027 có 100% sản phẩm được định hướng liên kết tiêu thụ. Đây là bước chuyển từ nuôi gà truyền thống sang sản xuất sản phẩm có chất lượng, có nhận diện và có thị trường. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc Nguyễn Thị Bình cho biết: “Hiện nay, hợp tác xã liên kết sản xuất với 45 hộ dân chăn nuôi 10.000 con gà H’Mông. Khi tham gia liên kết, các hộ dân được hướng dẫn chuẩn hóa quy trình sản xuất từ con giống, thức ăn đến kỹ thuật chăn nuôi. Gà được nuôi theo hình thức bán chăn thả, kết hợp tiêm vaccine định kỳ, sử dụng chế phẩm sinh học để nâng cao sức khỏe đàn gà, bảo vệ môi trường và chủ động nguồn thức ăn giúp nâng cao chất lượng, hạn chế dịch bệnh. Sau 16 tuần nuôi, người dân có thể thu lợi bình quân từ 30.000 đến 50.000 đồng/con”.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Chu Bá Trung cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đánh giá nhằm lựa chọn những mô hình có kết quả tốt, phù hợp điều kiện thực tế để nhân rộng. Đồng thời, Trung tâm khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tuần hoàn giúp giảm chi phí và tác động đến môi trường; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ...