Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX) sắp chia cổ tức tỷ lệ 30%, lợi nhuận bán niên tăng vọt

Kế hoạch phát hành 10,5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã chứng khoán AFX) vừa chính thức thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ban lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt ở mức 30%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Để thực hiện đợt phân phối này, công ty dự kiến phát hành thêm 10,5 triệu cổ phiếu ra thị trường. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp ngành nông nghiệp này sẽ chính thức tăng từ mức 350 tỷ đồng hiện tại lên mức 455 tỷ đồng. Quá trình gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giúp công ty củng cố năng lực tài chính phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Về mặt tiến độ, đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến được triển khai ngay trong quý bốn năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện cụ thể sẽ phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt hồ sơ và văn bản chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng các quy định hiện hành về pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Lợi nhuận bán niên tăng đột biến nhờ doanh thu tài chính

Báo cáo tài chính quý hai năm 2026 của doanh nghiệp cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa doanh thu cốt lõi và hiệu quả lợi nhuận. Cụ thể trong quý hai, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 704,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này lại đạt 8,89 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 39,6% so với cùng kỳ.

Lực kéo lợi nhuận đi lên hoàn toàn không xuất phát từ hoạt động kinh doanh chính. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp suy giảm từ 2,9% về mức 2,3%, khiến lợi nhuận gộp tương ứng giảm 22,8% về mức 16,23 tỷ đồng. Các khoản chi phí vận hành cũng đồng loạt phình to. Chi phí tài chính tăng 55,6% lên mức 16,9 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44,2% lên mức 10,57 tỷ đồng.

Thành quả lợi nhuận trong quý hai được đóng góp chủ yếu bởi sự bứt phá của hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính trong kỳ của công ty tăng vọt 314,5%, mang về 22,42 tỷ đồng, cao hơn 17,01 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Yếu tố đột biến này đã bù đắp toàn bộ sự suy giảm của lợi nhuận gộp và đà tăng của các loại chi phí, giúp kết quả kinh doanh cuối cùng vẫn giữ được đà tăng trưởng dương.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 1.588,92 tỷ đồng, tăng 55,6% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 26,93 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 143,9%. Dù kết quả bán niên tăng cao, doanh nghiệp vẫn còn cách khá xa mục tiêu tài chính của cả năm 2026 là 3.780,5 tỷ đồng doanh thu và 94,42 tỷ đồng lãi trước thuế. Với con số lãi trước thuế đạt 33,7 tỷ đồng sau nửa chặng đường, công ty mới hoàn thành được 35,7% chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.