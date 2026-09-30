City Auto (CTF) muốn sở hữu 96% một doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Đồng Tháp

City Auto dự kiến nắm 96% vốn Ô tô Tiền Giang

CTCP City Auto (mã ck: CTF) vừa thông qua kế hoạch mua vốn tại CTCP Ô tô Tiền Giang, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Theo kế hoạch, City Auto sẽ mua vốn tại CTCP Ô tô Tiền Giang để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 96% vốn điều lệ. Cùng với việc trở thành cổ đông chi phối, City Auto sẽ đề cử ông Nguyễn Quốc Soạn giữ chức Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Ô tô Tiền Giang.

CTCP Ô tô Tiền Giang có địa chỉ tại số 2A tổ 8, ấp 5, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và được thành lập ngày 29/6/2026. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Tại thời điểm 30/6/2026, City Auto đang sở hữu 6 công ty con, cùng 1 công ty liên doanh, liên kết và 3 khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Nếu thương vụ tại Ô tô Tiền Giang hoàn tất, số lượng công ty con của CTF sẽ tăng thêm một đơn vị.

Tài sản gần 4.000 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, City Auto ghi nhận doanh thu 3.401,18 tỷ đồng, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 5,58 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 6,9%, cải thiện so với mức 6% của cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của City Auto đạt 3.944,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.644,6 tỷ đồng, tương đương 41,69% tổng tài sản.

Hàng tồn kho đạt 942,5 tỷ đồng, chiếm 23,89% tổng tài sản. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 357,8 tỷ đồng, tương đương 9,07%, trong khi tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 317,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 8% tổng tài sản.