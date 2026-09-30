* Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên mức 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông trước đây (Lâm Đồng hiện nay) tiếp tục có giá thu mua cà phê cao nhất khu vực với mức 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng giá cà phê lên mức 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thu mua cà phê ở mức 93.200 đồng/kg.

Đây là tín hiệu tích cực sau giai đoạn thị trường liên tục điều chỉnh trong nửa cuối tháng 9. Đáng chú ý, mốc 94.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại sau khi giá có thời điểm rơi xuống vùng 91.200 - 92.000 đồng/kg trong tuần trước, thấp nhất trong gần 3 tháng qua.

Bản tin nông sản hôm nay (30-9): Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn

* Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, nối dài chuỗi phiên ổn định sau nhịp giảm vào tuần trước.

Khu vực Đắk Nông trước đây (Lâm Đồng hiện nay) là địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất với 140.000 đồng/kg. Tiếp theo là Đắk Lắk với mức 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (TP Hồ Chí Minh hiện nay), giá hồ tiêu được duy trì ở mức 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thu mua hồ tiêu thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, với mức giá 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi đồng loạt giảm khoảng 1.000 đồng/kg trong tuần trước, thị trường hồ tiêu nội địa đang bước vào giai đoạn tương đối ổn định.

Mức giá cao nhất 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông đã được duy trì trong nhiều phiên liên tiếp, trong khi khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, các mức giá do Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế công bố cũng chưa xuất hiện biến động mới.

Giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l của Việt Nam được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng của Việt Nam được giao dịch ở mức 8.450 USD/tấn.

* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với đầu tuần.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động ở mức 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam ổn định ở mức 514 - 518 USD/tấn. Ở phân khúc cao cấp hơn, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 420 - 424 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 526 - 530 USD/tấn.