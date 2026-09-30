Mamamy đưa 'nhà máy' lên sàn, tạo dựng niềm tin từ sự minh bạch

Nhà sáng tạo được tận mắt “kiểm chứng” sản phẩm

Mamamy là thương hiệu chủ lực trong ngành hàng Mẹ & Bé của DHTI - doanh nghiệp có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng vải không dệt tại Việt Nam. Thương hiệu Mamamy phát triển, tập trung vào các sản phẩm khăn ướt, khăn khô và mở rộng sang hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Chị Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch thương hiệu Mamamy giới thiệu quy trình sản xuất cho KOL tham quan nhà máy.

Theo bà Giang Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Mẹ & Bé và Nhóm Đối tác Chiến lược của TikTok Shop, Mamamy được lựa chọn phối hợp tổ chức Factory Tour nhờ có hệ thống quản lý chất lượng và kinh nghiệm sản xuất nhiều năm tại Việt Nam.

“Thông qua Factory Tour, chúng tôi mong muốn các nhà sáng tạo nội dung được trực tiếp tham quan, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất hiện đại cũng như hệ thống quản lý chất lượng mà Mamamy đã xây dựng trong hơn 20 năm qua để đưa đến góc nhìn chân thực nhất đến người tiêu dùng”, bà Giang Nguyễn cho biết.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc nhà sáng tạo không chỉ nhận thông tin từ thương hiệu để giới thiệu sản phẩm, họ có cơ hội trực tiếp quan sát dây chuyền, tìm hiểu từng công đoạn và giao lưu, trao đổi trực tiếp với những người chịu trách nhiệm về sản xuất, chất lượng tại nhà máy.

Theo bà Giang Nguyễn, trải nghiệm thực tế tại nhà máy sẽ giúp các nhà sáng tạo có thêm chất liệu để xây dựng nội dung trực quan, gần gũi hơn với cộng đồng. Qua đó, Factory Tour vừa tạo kết nối giữa doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, vừa góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm.

Tham gia chương trình có 10 nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực mẹ và bé gồm Xuanquynh_me2dua, Thegioimebimsua, Ngockhanhday, Mekhangsua, Ivf2embesongthai, Lammecungphuong, Michibabyofficial, Doomibaby, Alobothuiday và Thegioibimsua.

Bà Giang Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Mẹ & Bé và Nhóm Đối tác Chiến lược của TikTok Shop.

Hiệu quả kinh doanh cũng được phản ánh khá rõ sau chương trình. Theo số liệu từ chiến dịch, trong ngày 18/9, Mamamy vươn lên Top 2 thương hiệu bán chạy nhất ngành hàng Mẹ & Bé, ghi nhận hơn 11.000 đơn hàng và trên 12.000 sản phẩm bán ra, mức tăng trưởng 1.780% so với ngày thường.

Không chỉ tác động đến doanh số, GreenUP còn tạo lượng nội dung đáng kể trên nền tảng. Trong hai ngày 18 - 19/9, có 482 video sử dụng hashtag #GreenUP, mang về hơn 3,5 triệu lượt hiển thị trên sàn.

Theo báo cáo tháng 5/2026 của doanh nghiệp, TikTok Shop đã trở thành một trong những kênh bán hàng chủ lực của Mamamy, với mức tăng trưởng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm

Nhà máy Mamamy là cơ sở sản xuất trực tiếp của DHTI, không qua khâu gia công trung gian. Nhà máy tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2025. Trên tổng diện tích 25.000 m², nhà máy được thiết kế với 25 dây chuyền sản xuất, trong đó 18 dây chuyền đang vận hành. Tổng số lao động hiện khoảng 154 người.

Về năng lực sản xuất của nhà máy, riêng bốn dây chuyền sản xuất khăn ướt chuyên biệt đạt sản lượng trung bình khoảng 2,2 triệu đơn vị/tháng trong 6 tháng đầu năm 2026. Nếu duy trì mức sản xuất này trong cả năm, sản lượng tương đương khoảng 26 triệu đơn vị/năm.

Anh Chu Quang Thắng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng kiêm Trưởng ban ISO của Mamamy.

Tính trên 18 dây chuyền đang vận hành, bao gồm khăn ướt, khăn khô, khăn nén, giấy ăn, mỹ phẩm dạng lỏng và bao bì, tổng sản lượng trung bình khoảng 9,7 triệu đơn vị/tháng, tương đương hơn 116 triệu đơn vị/năm nếu duy trì cùng mức sản xuất.

Nhà máy cũng bố trí phòng thí nghiệm nội bộ phục vụ kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý. Theo doanh nghiệp, mẫu sản phẩm định kỳ được gửi tới đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài để kiểm tra, đối chứng.

Theo anh Chu Quang Thắng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng kiêm Trưởng ban ISO của Mamamy, nhà máy đang áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015 và ISO 22716. Giá trị của những tiêu chuẩn này, theo anh Thắng, không nằm ở chứng nhận mà ở việc chúng được đưa vào toàn bộ quá trình vận hành.

“Chúng tôi không áp dụng ISO để PR, mà đưa các tiêu chuẩn vào thực tế vận hành. Từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến xuất hàng, từng công đoạn đều xác định rõ ai chịu trách nhiệm, thực hiện như thế nào, kiểm soát yếu tố gì và lưu lại bằng chứng ra sao”, anh Thắng nói.

Các KOL, KOC tham quan nhà máy.

Cũng theo anh Thắng nhấn mạnh: “Mamamy không chỉ đầu tư vào năng lực sản xuất mà còn đầu tư vào công nghệ, quy trình và con người để kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng”.

Khi minh bạch trở thành lợi thế cạnh tranh trên sàn

Sự phát triển của thương mại điện tử đang khiến hành trình ra quyết định mua hàng thay đổi. Đặc biệt với nhóm sản phẩm mẹ và bé, giá cả hay khuyến mại không còn là những yếu tố duy nhất. Nguồn gốc, thành phần, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất ngày càng trở thành thông tin quan trọng để người tiêu dùng cân nhắc trước khi đặt hàng.

Theo chị Phạm Thị Quỳnh - Trưởng bộ phận truyền thông và sự kiện của Mamamy, đây cũng là lý do Mamamy lựa chọn mở cửa nhà máy cho các KOL/KOC trực tiếp trải nghiệm. Mục tiêu không phải chỉ tạo ra những hình ảnh đẹp về nhà máy mà để nhà sáng tạo nội dung tận mắt chứng kiến sản phẩm được sản xuất và kiểm soát chất lượng như thế nào.

“Khi người truyền tải thông tin có trải nghiệm thực tế, câu chuyện đến với người tiêu dùng cũng chân thực và thuyết phục hơn”, chị Phạm Thị Quỳnh chia sẻ.

Đáng chú ý, việc kết nối Factory Tour với video ngắn và livestream còn rút ngắn khoảng cách từ sản xuất - truyền thông - tương tác - mua hàng. Người tiêu dùng có thể tiếp cận câu chuyện phía sau sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất và thực hiện quyết định mua ngay trên cùng một nền tảng.

Chương trình GreenUP Factory Tour nhằm đưa nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng đến tham quan trực tiếp nhà máy sản xuất, giúp thương hiệu biến năng lực sản xuất thành tài sản truyền thông và lợi thế cạnh tranh.

Mamamy bắt đầu kinh doanh chính thức trên TikTok Shop từ năm 2023. Theo doanh nghiệp, bên cạnh doanh thu, nền tảng giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, tương tác trực tiếp qua video, livestream và nhanh chóng tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng.

“Chúng tôi không chỉ xem TikTok Shop là kênh bán hàng mà còn là kênh truyền thông thương hiệu. Khi người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm, giá trị này có thể lan tỏa sang các kênh phân phối khác, từ thương mại điện tử đến siêu thị và hệ thống bán hàng truyền thống”, chị Phạm Thị Quỳnh cho biết.

Từ trường hợp Mamamy có thể thấy một xu hướng đáng chú ý, khi cạnh tranh trên thương mại điện tử ngày càng lớn, năng lực sản xuất phía sau gian hàng cũng có thể trở thành một phần của nội dung thương hiệu. Nhà máy, dây chuyền, tiêu chuẩn hay hệ thống kiểm soát chất lượng không còn chỉ nằm phía sau sản phẩm, mà được đưa đến gần người tiêu dùng hơn thông qua video và livestream.

Ở góc độ này, minh bạch không chỉ là câu chuyện xây dựng niềm tin. Khi được chuyển hóa thành nội dung có khả năng kiểm chứng, minh bạch còn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương mại điện tử - nơi khoảng cách từ một lượt xem đến một đơn hàng ngày càng được rút ngắn.

Từ tháng 9/2024, TikTok Shop triển khai sáng kiến GreenUP nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xanh và bền vững. Chương trình GreenUP Factory Tour đưa nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng đến tham quan trực tiếp nhà máy sản xuất, giúp thương hiệu biến năng lực sản xuất thành tài sản truyền thông và lợi thế cạnh tranh trên nền tảng thương mại điện tử khám phá.