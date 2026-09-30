Tạo giá trị bền vững cho cây chè Phú Xuyên

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường tìm hiểu tình hình sản xuất tại vùng chè Phú Xuyên.

Trong những năm qua, xã Phú Xuyên luôn xác định cây chè giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Xã tạo điều kiện để các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), cơ sở chế biến chè phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

HTX trà Tuất Thoi được thành lập năm 2021 với 7 thành viên, có 7ha chè kinh doanh và liên kết với các hộ dân trong vùng để bao tiêu sản phẩm, nâng tổng diện tích liên kết lên hơn 15ha.

Các giống chè chủ yếu là LDP1, Long Vân và một số giống khác. HTX đã phát triển nhiều dòng sản phẩm như trà xanh đặc sản, trà tôm nõn, trà đinh và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Tuất Thoi trà đạt OCOP 4 sao trong năm 2026.

Cùng với các HTX, người dân tại những vùng chè tập trung cũng từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Xóm Chính Phú có gần 300 hộ dân, 150ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 80ha chè kinh doanh, 20ha chè sản xuất theo hướng hữu cơ và 35ha được lắp đặt hệ thống tưới nước bán tự động.

Nhờ được tập huấn, chuyển giao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, chất lượng chè Chính Phú từng bước được nâng lên.

Phú Xuyên định hướng sản xuất chè hữu cơ bền vững.

Tại xóm Tân Lập, cây chè cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Xóm có 206 hộ, 50ha chè kinh doanh, hơn 80% số hộ chuyên sản xuất chè. Nhiều hộ kinh doanh, cơ sở chế biến đã phát huy vai trò liên kết sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị vào chế biến.

Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng lên, giá trị sản phẩm cao hơn so với sản xuất thủ công. Thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Toàn xã Phú Xuyên hiện có 630ha chè, trong đó 590ha chè kinh doanh, tập trung tại các xóm Chính Phú, Tân Lập, Khuôn Muống, Đèo Khế, Khuân Ngàn... Những năm gần đây, các giống chè trung du từng bước được thay thế bằng những giống có năng suất, chất lượng cao như LDP1, Long Vân.

Toàn xã có trên 100ha chè được cấp chứng nhận VietGAP còn hiệu lực, thuộc 10 tổ hợp tác; 5ha chè đạt chứng nhận hữu cơ tại xóm Chính Phú; 5 vùng có mã số vùng trồng với diện tích hơn 43ha.

Hiện, Phú Xuyên có 7 làng nghề chè, 22 tổ hợp tác và 3 HTX sản xuất chè. Công tác chế biến có nhiều chuyển biến khi một số hộ dân, tổ hợp tác, HTX đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản.

Các đơn vị cũng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Lưu Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, cho biết: Địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân sản xuất chè đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời xây dựng các mô hình HTX, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn làm sao cung ứng chè ra thị trường đảm bảo chất lượng, an toàn.

Thời gian tới, xã Phú Xuyên tiếp tục định hướng phát triển cây chè theo hướng an toàn, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Xã cũng tập trung hỗ trợ các vùng nguyên liệu về khoa học kỹ thuật, hệ thống tưới, truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng, từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trường.