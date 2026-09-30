Cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu qua thương mại điện tử

Hỗ trợ có mục tiêu hơn cho doanh nghiệp nữ

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hội thảo Dự án ITC SheTrades - UPS Women Exporters Programme diễn ra với các nội dung trọng tâm về xây dựng thương hiệu quốc tế, tuân thủ thương mại và phát triển kinh doanh thông qua thương mại điện tử. Đây là hoạt động thuộc chuỗi hội thảo diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/9/2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo

Trước đó, ngày 29/9, Sáng kiến SheTrades của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC SheTrades) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khởi động Giai đoạn 2 dự án “Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử”. Tại hội thảo, doanh nghiệp được giới thiệu các hoạt động hỗ trợ của dự án và có cơ hội đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ mở gian hàng trên nền tảng Alibaba.com.

Dự án tiếp nối Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2025, với mục tiêu nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại số.

Phát biểu tại Hội thảo khởi động, ông Jens Kuitert, Bí thư thứ Hai phụ trách các vấn đề chính trị, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết, trong Giai đoạn 2, dự án sẽ tập trung hỗ trợ có mục tiêu hơn cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, hướng tới mở rộng sự hiện diện của nhóm doanh nghiệp này tại thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử.

Theo ông Jens Kuitert, đây là hướng đi có ý nghĩa khi châu Âu, với khoảng 500 triệu người tiêu dùng, là một trong những thị trường nội khối lớn nhất thế giới. Việc kết nối một nhóm doanh nghiệp năng động với các cơ quan quản lý nhà nước cũng tạo nền tảng để các bên tiếp tục hợp tác, trao đổi và đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng chính sách.

Ông Jens Kuitert, Bí thư thứ Hai phụ trách các vấn đề chính trị, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan nhấn mạnh, thúc đẩy tinh thần doanh nhân nữ là yếu tố quan trọng đối với phát triển kinh tế bền vững. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp góp phần khai thác nguồn lực kinh tế chưa được phát huy đầy đủ; đồng thời, sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động kinh doanh góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế bao trùm và bền vững hơn.

“Chúng tôi ủng hộ tinh thần doanh nhân nữ tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành để lĩnh vực này phát triển lâu dài trong tương lai”, ông Jens Kuitert khẳng định.

Từ hiện diện trực tuyến đến sẵn sàng gia nhập thị trường EU

Bà Kritee Sharma, đại diện Sáng kiến SheTrades, Ban Thương mại Bền vững và Bao trùm, ITC cho biết, mục tiêu của SheTrades là giúp ngày càng nhiều phụ nữ sử dụng thương mại như một con đường để phát triển doanh nghiệp, tiếp cận thị trường mới và tạo ra cơ hội kinh tế. Trong quá trình đó, nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng.

“Thương mại điện tử đã tạo điều kiện cho ngay cả những doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam có thể giới thiệu sản phẩm của mình tới khách hàng ở cách xa hàng nghìn km”, bà Kritee Sharma nói.

Tuy nhiên, theo bà Kritee Sharma, việc hiện diện trực tuyến chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã sẵn sàng giao thương quốc tế. Sản phẩm được nhìn thấy trên thị trường cũng không có nghĩa doanh nghiệp đã đủ khả năng tiếp cận và đáp ứng các yêu cầu của thị trường đó.

Bà Kritee Sharma, đại diện Sáng kiến SheTrades, Ban Thương mại Bền vững và Bao trùm, ITC phát biểu

Kết quả Giai đoạn 1 cho thấy nền tảng ban đầu khá rõ nét: hơn 500 doanh nhân đã được nâng cao năng lực về thương mại điện tử. Thông qua hợp tác với Alibaba.com, 32 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo đã xây dựng gian hàng trực tuyến và đăng tải hơn 12.700 sản phẩm, qua đó mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế.

Bước sang Giai đoạn 2, dự án sẽ tập trung mạnh hơn vào khả năng tiếp cận thị trường châu Âu - thị trường nhiều cơ hội nhưng đặt ra yêu cầu cao đối với doanh nghiệp nhỏ, từ tiêu chuẩn sản phẩm, quy định pháp lý, yêu cầu tuân thủ đến quy cách đóng gói, ghi nhãn, tính bền vững và các yêu cầu cụ thể của nhà mua hàng. Trọng tâm của giai đoạn mới là giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao mức độ sẵn sàng gia nhập thị trường EU, không chỉ hiểu các yêu cầu mà còn có khả năng đáp ứng trên thực tế.

Bên cạnh tiếp tục hỗ trợ về thương mại điện tử và năng lực số, dự án sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội tại thị trường châu Âu, đánh giá và cải thiện mức độ sẵn sàng, điều chỉnh sản phẩm và phương thức kinh doanh khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị cho quá trình kết nối với các nhà thu mua châu Âu.

Giới thiệu cụ thể về chương trình, bà Nguyễn Bảo Thoa, Điều phối viên quốc gia ITC SheTrades tại Việt Nam cho biết, dự án gồm 3 hợp phần chính: nâng cao năng lực số; tiếp cận thị trường châu Âu; phát triển hệ sinh thái bền vững. Tiêu chí tuyển chọn được quy định rõ cho cả doanh nghiệp đã tham gia Giai đoạn 1 lẫn doanh nghiệp mới, kèm yêu cầu về tỷ lệ đồng chi trả chi phí tham gia. Thông qua các khóa đào tạo trực tiếp và hoạt động kết nối giao thương, chương trình kỳ vọng xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp nữ vững mạnh, tự tin vươn ra thế giới.

“Việt Nam đang có rất nhiều sản phẩm và rất nhiều câu chuyện riêng. Đó là những sản phẩm được tạo nên từ vùng đất, từ văn hóa, từ bàn tay con người, từ những người thợ thủ công và những doanh nhân đầy tâm huyết”, đại diện ITC SheTrades tại Việt Nam chia sẻ.

“Nhưng để một sản phẩm Việt Nam đến được với người mua châu Âu, chúng ta cần nhiều hơn là một sản phẩm tốt. Đó là công nghệ, tiêu chuẩn, thương hiệu và kết nối. Mỗi doanh nghiệp nữ phát triển thành công không chỉ tạo ra doanh thu, mà còn tạo ra việc làm, tạo ra cơ hội cho phụ nữ, tạo ra sinh kế cho cộng đồng và mang giá trị Việt Nam ra thế giới”, đại diện ITC SheTrades nhấn mạnh.