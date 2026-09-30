Tổng giám đốc Hodeco (HDC) xả hàng cắt lỗ, doanh nghiệp sang tay dự án nghìn tỷ

Tổng giám đốc bán cổ phiếu cắt lỗ khi thị giá trượt dốc

Ông Lê Viết Liên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã chứng khoán HDC, niêm yết trên sàn HoSE) vừa thông báo đăng ký bán 500.000 cổ phiếu HDC. Theo kế hoạch, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2/10 đến ngày 31/10 thông qua phương thức thỏa thuận để phục vụ mục đích cơ cấu lại tài chính cá nhân. Nếu giao dịch diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Liên tại doanh nghiệp sẽ giảm từ 3,8% xuống còn 3,58% vốn điều lệ.

Việc bán ra lượng lớn cổ phiếu của vị lãnh đạo cấp cao gây chú ý bởi trước đó chưa lâu, từ ngày 30/7 đến ngày 27/8, chính ông Liên đã mua vào 300.000 cổ phiếu HDC để nâng tỷ lệ sở hữu. Trong khoảng thời gian mua vào này, thị giá cổ phiếu HDC đã ghi nhận mức tăng 6%, đi từ 11.600 đồng lên 12.300 đồng mỗi đơn vị.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán sau đó lại không mấy thuận lợi. Tính từ ngày 27/8 đến phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu HDC đã sụt giảm 14,2%, lùi về mức 10.550 đồng một cổ phiếu. Ước tính theo mức giá giao dịch hiện tại, đợt bán ra 500.000 cổ phiếu của Tổng giám đốc HDC mang tính chất cắt lỗ sau thời gian ngắn nắm giữ. Nhìn rộng hơn, từ ngày 16/10/2025 đến ngày 29/9/2026, mã chứng khoán này đã mất tới 67,6% giá trị, rơi từ vùng 32.610 đồng về 10.550 đồng một cổ phiếu và hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA 200).

Sang tay dự án nghìn tỷ và bức tranh lợi nhuận bán niên

Bên cạnh biến động giao dịch của cổ đông nội bộ, Hội đồng quản trị Hodeco vừa chính thức thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía đông đường 3/2, thường được biết đến với tên gọi Hodeco Seavillage. Dự án bất động sản này có quy mô 2,58 ha, mang lại tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 1.050 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Để xúc tiến thương vụ, Hội đồng quản trị Hodeco sẽ ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án theo đúng quy định hiện hành. Đến thời điểm hiện tại, danh tính của đối tác nhận chuyển nhượng dự án vẫn chưa được phía Hodeco công bố chi tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 343,13 tỷ đồng, tăng trưởng 91,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng đạt 101,82 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 41,9%. Sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp khi chỉ tiêu này tăng mạnh từ 26,3% lên mức 44,1% trong nửa đầu năm.

Bước vào năm tài chính 2026, Hodeco đặt mục tiêu doanh thu 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 493 tỷ đồng. Mặc dù kết quả bán niên ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, việc mới thu về 101,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đồng nghĩa doanh nghiệp bất động sản này chỉ mới hoàn thành được 20,7% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.