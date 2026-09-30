Giá cà phê phục hồi, tăng 200 đồng/kg

Tại Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá thu mua khi đạt ngưỡng 94.000 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg.

Tại hai địa bàn có diện tích cà phê lớn là Đắk Lắk và Gia Lai, thương lái niêm yết giá giao dịch ở mức 93.800 đồng/kg, cùng tăng 200 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất vùng là 93.200 đồng/kg nhưng vẫn duy trì đà tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg.

Sự phục hồi này giúp nhà nông và các đại lý củng cố tâm lý trong bối cảnh các sàn nông sản quốc tế bước vào chuỗi ngày biến động mạnh.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn giao dịch chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Hợp đồng giao tháng 11/2026 chốt phiên ở mức 3.410 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn tương ứng 0,06%. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 12 USD/tấn xuống còn 3.375 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 lùi 15 USD/tấn về 3.351 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, sàn New York chứng kiến sự bứt phá tích cực của mặt hàng Arabica. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,7 cent/lb, tương đương 0,24%, đóng cửa tại mức 289,45 cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 nhích nhẹ 0,6 cent/lb lên 281,50 cent/lb, và kỳ hạn tháng 5/2027 chốt phiên tại 278,35 cent/lb. Mặc dù các kỳ hạn xa hơn như tháng 7/2027 và tháng 9/2027 giảm nhẹ từ 0,3 đến 0,4 cent/lb, thị trường Arabica nhìn chung vẫn giữ được sắc xanh ở các kỳ hạn gần nhờ tâm lý lo ngại về nguồn cung tại Nam Mỹ.

Đánh giá tổng quan về thị trường, các chuyên gia ngành hàng cho rằng nhịp tăng nhẹ 200 đồng/kg của giá cà phê trong nước xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ cuối mùa. Lượng hàng vụ cũ trong dân và các doanh nghiệp thương mại gần như đã cạn kiệt, khiến bên mua phải nâng giá chào thu mua để hoàn tất các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó. Bên cạnh đó, việc biến động tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao cũng phần nào hỗ trợ giá nông sản quy đổi ra đồng nội tệ.

Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 93.000- 95.000 đồng/kg.

Áp lực giảm giá lớn nhất đối với thị trường trong nước hiện nay chính là vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên sắp bắt đầu. Khi nguồn cung mới dồi dào tung ra thị trường, đà tăng của giá thu mua nhân xô có thể bị hãm lại.

Tuy nhiên, rủi ro biến đổi khí hậu bất thường gây ảnh hưởng đến năng suất thực tế cùng với chi phí logistics quốc tế neo cao sẽ là những nhân tố quan trọng ngăn cản giá cà phê giảm sâu, giúp mặt bằng giá duy trì ở vùng tiệm cận đỉnh lịch sử trong trung hạn.