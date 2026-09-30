Đông đảo phạm nhân Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) tham gia chương trình "Thắp sáng﻿ ước mơ hoàn lương". Ảnh: Nguyễn Thắng

Qua mỗi lời ca tiếng hát, chương trình mong muốn mang đến cho phạm nhân những phút giây thư giãn, năng lượng tích cực, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực để tiếp tục nỗ lực cải tạo﻿, rèn luyện.

Đây là các hoạt động của Hội LHTN thành phố Bắc Ninh nhằm giáo dục cải tạo phạm nhân﻿ trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập﻿ cộng đồng.

Ca sĩ Minh Thế biểu diễn tại chương trình.

Phạm nhân chăm chú nghe hát tại chương trình.

Cùng với các ca khúc sôi động do nhiều ca sĩ thể hiện, tại chương trình còn trao 100 suất quà tặng phạm nhân.

Ca sĩ Thùy Dương mang lại không khí vui tươi cho phạm nhân tại chương trình.

Một phạm nhân thể hiện tình cảm với ca sĩ hát tại chương trình.