Em gái quốc dân bất chấp ống kính hung thần

Naver đưa tin "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung tới Paris Fashion Week để tham dự buổi trình diễn của thương hiệu trang sức kim cương cao cấp Messika với tư cách đại sứ nhãn hàng. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp rạng rỡ, khí chất tự tin, vóc dáng nữ tính thanh lịch. Trong loạt ảnh do trang Getty Images đăng tải, nhan sắc kiều diễm của Kim Yoo Jung vẫn tỏa sáng, chinh phục khán giả. Trước đó, Getty Images luôn được xem là "hung thần" của các ngôi sao vì hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, để lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình.

Kim Yoo Jung chọn thiết kế cúp ngực ôm sát, khoe được bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Mái tóc uốn nhẹ tạo nên khí chất cổ điển, giúp cô thu hút ống kính truyền thông. Nữ diễn viên sinh năm 1999 chọn cách trang điểm tông hồng tăng thêm vẻ ngọt ngào. Kim Yoo Jung là sao nhí nổi danh từ khi còn nhỏ. Cô lớn lên trong ánh mắt của công chúng và ngày càng xinh đẹp.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ nhỏ. Cô bước chân vào showbiz khi mới lên 4 tuổi, làm người mẫu nhí, đóng quảng cáo. Nhận dự án phim điện ảnh lúc 5 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ diễn xuất tự nhiên, đáng yêu. Ngay từ thời niên thiếu, cô cùng bạn đồng niên Kim So Hyun được nhận định là tương lai của điện ảnh Hàn Quốc, khán giả ưu ái gọi là "Em gái quốc dân".

Năm 19 tuổi, gia tài phim ảnh của Yoo Jung đã hơn 50 phim truyền hình và điện ảnh, 70 lần đóng quảng cáo. Với dòng phim cổ trang, diễn viên gây ấn tượng mạnh nhờ Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds) năm 2016 đóng cùng Park Bo Gum.

Thời gian sau, Kim Yoo Jung chật vật trong việc chọn vai diễn, cô đóng Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, The Night of the 8th Day… nhưng không mấy thành công. Phải đến phim hài lãng mạn Chàng quỷ của tôi (My Demon) năm 2023, tên tuổi Kim Yoo Jung mới nóng lên trở lại.

Năm 2025, bộ phim Dear X do Kim Yoo Jung đóng chính tạo thành cơn sốt trên thị trường phim Hàn. Bộ phim xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung đóng) - minh tinh biết cách tận dụng vẻ đẹp và hào quang để thao túng những người xung quanh nhằm đạt được thành công. Vai diễn mang sắc thái đen tối hoàn toàn khác với những nhân vật dễ thương, trong sáng mà "Em gái quốc dân" từng thể hiện. Nhiều phân cảnh cao trào của Kim Yoo Jung trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội với diễn xuất ma mị, cuốn hút.

Mới đây, nữ diễn viên tham dự buổi họp báo giới thiệu dự án 100 Days Of Deception đóng cùng Park Jin Young. Phim lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, xoay quanh 100 ngày đầy hiểm nguy và những bí mật. Kim Yoo Jung vào vai nữ đạo chích móc túi số một Gyeongseong (tên gọi Seoul ngày nay). Để thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Hàn Quốc, cô cải trang thành một thực tập sinh phiên dịch. Tại đây, cô vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Woong, còn được biết đến với tên Nhật Sato Hideo (Park Jin Young) - phiên dịch viên mới được bổ nhiệm tại Phủ Tổng đốc, đồng thời là con nuôi của Tổng Giám chính sự Hàn Quốc. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào ngày 10/10 trên các nền tảng tvN, TVING, Netflix.