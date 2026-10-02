Quang Hùng là Quán quân 'Tinh hà say hi', Dương Domic đạt Á quân

Quán quân chương trình Tinh hà say hi chính thức thuộc về Quang Hùng MasterD, với tổng lượt bình chọn từ khán giả là hơn 4 triệu.

Nhận hơn 3,5 triệu phiếu bình chọn, Dương Domic đạt giải Á quân. CONGB là lọt top 3, bật khóc khi phát biểu trên sân khấu.

Quang Hùng MasterD chính thức trở thành Quán quân 'Tinh hà say hi'.

Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai "best 5” gồm: Dương Domic, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, CAPTAIN BOY, CONGB.

Giải thưởng đặc biệt Ánh sáng Tinh hà thuộc về Dương Domic.

Nhóm nhạc toàn năng.

Top 10 "anh trai" được công bố là: HURRYKNG, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CONGB, buitruonglinh, CAPTAIN BOY, Cody Nam Võ, JSOL, Sơn.K.

Giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất được hoa hậu Thanh Thuỷ, Bùi Duy Ngọc trao cho tiết mục Xoay vòng với hơn 53 nghìn lượt bình chọn. Nhóm HURRYKNG, CONGB, Vương Bình, JSOL nhận 100 triệu đồng. Hoa hậu Thanh Thuỷ trổ tài hát LAVIEM, Thế giới của anh.

"Em xinh" Orange, Mỹ Mỹ trao giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất cho Secret của nhóm Cody Nam Võ, Quang Hùng, Wren Evans, CONGB. Đây là bài hát có tổng lượt xem và nghe cao nhất trên các nền tảng - 2,7 tỷ (kết quả được ghi nhận vào ngày 3/9). Secret đặc biệt phủ sóng mạng xã hội với phân đoạn hơi hướng bolero.

Cody Nam Võ, Quang Hùng, Wren Evans, CONGB sau đó trực tiếp trình diễn "Best hit" của Tinh hà say hi ngay trên sân khấu chung kết, trao giải.

Nhóm 'Xoay vòng' và nhóm 'Secret'.

Tiết mục "Secret":

Giải Anh trai trình diễn xuất sắc nhất được 2 Best performer icon của "Vũ trụ say hi" Juky San, Gemini Hùng Huỳnh trao cho Cody Nam Võ. Nam nghệ sĩ nhận về lượt bình chọn áp đảo từ khán giả - gần 350 nghìn phiếu.

Anh xúc động cho biết sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, phải hứng chịu nhiều lần "bĩu môi" thì đã có một giải thưởng xứng đáng.

2 Á quân của Em xinh, Anh trai say hi RHYDER, LYHAN trao giải Anh trai có sự thay đổi ấn tượng nhất cho Pháp Kiều. Pháp Kiều cho biết mọi "anh trai" đều xứng đáng nhận giải, mình chỉ giữ hộ. Tuy nhiên, rapper từ chối khi được MC Trấn Thành hỏi liệu muốn chia cả giải thưởng 50 triệu đồng.

Một số giải thưởng lần đầu xuất hiện tại "Vũ trụ say hi". Giải Anh trai sáng tạo nổi bật tôn vinh khả năng sản xuất âm nhạc, lên ý tưởng cho các tiết mục thuộc về JSOL.

Giải Nghệ sĩ trẻ ấn tượng nhất được trao cho CAPTAIN BOY. Trấn Thành "đòi công lý" cho "anh cả" của Tinh hà say hi - Song Luân khi không được đề cử.

Cody Nam Võ, Pháp Kiều, CAPTAIN, JSOL.

Wren Evans nhận giải Anh trai sáng tạo âm nhạc xuất sắc nhất. Giải Đội trưởng được yêu thích nhất do chính dàn "anh trai" bình chọn thuộc về Dương Domic. Nam ca sĩ đạt số phiếu bình chọn áp đảo 16/24.

Trấn Thành công bố giải dành cho "anh trai ăn ở tốt nhất" - The brotherhood icon. 2 khách mời đặc biệt - bộ đôi nhân vật từ Ca sĩ mặt nạ 2026 bất ngờ xuất hiện, trao giải cho HURRYKNG.

Wren Evans, Dương Domic, HURRYKNG.

Các giải đều đi kèm phần thưởng 50 triệu đồng.

Trước đó, cả 30 "anh trai" mở màn đêm công bố, trao giải với ca khúc chủ đề Together we shine.

Trấn Thành cùng các giọng ca của 'Tinh hà say hi'.

Tiết mục "Together we shine":

HYO, Dillan, Thể Thiên, IVAN mang tới ca khúc đặc biệt hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhóm cho biết IVAN xuyên suốt chương trình đã cố gắng hát bằng tiếng Việt dù không sỏi, nên các thành viên cũng muốn cố gắng hát bằng ngôn ngữ khác. Tiếng Anh cũng góp phần mang âm nhạc từ Việt Nam ra quốc tế.

Dương Domic, buitruonglinh, CONGB, WEAN mang hit Thế giới của anh lên sân khấu chung kết, trao giải. CONGB dí dỏm cho biết nếu cả nhóm được mời hát tại tiệc cưới, các giọng ca sẽ giảm giá 20%.

Các phần trình diễn trực tiếp tại đêm chung kết, trao giải của 'Tinh hà say hi'.

Ali Hoàng Dương, KIMLONG, Song Luân, Vương Bình trình diễn Giải cứu thế giới. Cả nhóm mang toàn bộ 24 "anh trai" lên sân khấu ở cuối tiết mục.

Thêu hoa dệt gấm được trình diễn bởi JSOL, HURRYKNG, buitruonglinh, CONGB. Đây cũng là tiết mục nhận giải thưởng hoàn toàn mới - The Viet Vanguard.

Tiết mục 'Giải cứu thế giới' và 'Thêu hoa dệt gấm'.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi