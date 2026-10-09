Thắp sáng những ước mơ

Hành trình ý nghĩa

Phải hẹn nhiều lần chúng tôi mới gặp được chị Hà Thị Thuỷ, vợ liệt sĩ Sùng A Trư tại Hà Nội. Chị bảo cả 2 mẹ con chị giờ đều đang đi học xa nhà. Chị Thuỷ học chương trình đại học tại Học viện An ninh nhân dân, còn cháu Sùng Hà Sơn, con trai của anh chị, đang học lớp 11 tại Trường Văn hóa CAND I (Thái Nguyên).

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam cùng Công an tỉnh Thanh Hoá trao học bổng cho 2 cháu Vi Ngân Thương, Vi Việt Dũng năm học 2026-2027.

16 năm đã trôi qua kể từ anh Trư hy sinh, nhưng giây phút đau thương ấy với chị Thuỷ chỉ như vừa xảy đến ngày hôm qua. Ngày 5/2/2010, phát hiện tên trùm ma tuý có lệnh truy nã Vàng A Khua đang lẩn trốn tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ), lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt. Đối tượng Khua đã dùng súng chống trả quyết liệt. Đau đớn thay, khi Khua bị tiêu diệt thì 3 cán bộ Công an đã ngã xuống dưới làn đạn hung hãn của tên tội phạm, trong đó có Thiếu uý Sùng A Trư.

Anh Trư hy sinh mà không kịp biết rằng lúc ấy đang có một mầm sống trong cơ thể người vợ trẻ. “Nhận được tin anh Trư hy sinh, tôi ngất lên ngất xuống, mọi người định tiêm thuốc trợ lực cho tôi, nhưng tôi nhất định ngăn lại, bởi tôi cảm nhận được mình sắp được làm mẹ, tôi không muốn mũi tiêm ảnh hưởng đến con”, chị Thuỷ nhớ lại.

Từ lúc ấy, bé Sơn đã đồng hành cùng mẹ trong nỗi đau nghẹn ngào. Không còn anh bên cạnh, một thời gian dài sau đó chị Thuỷ mất tinh thần, gầy yếu và mất ngủ. Nhưng rồi chị gắng gượng vượt qua nỗi đau, vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi con lớn khôn từng ngày.

Cháu Sùng Hà Sơn, con trai của liệt sĩ Sùng A Trư đang học lớp 11 tại Trường Văn hóa CAND I (Thái Nguyên).

Chị Thuỷ bảo, mẹ con chị có cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm mọi mặt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hoà Bình (nay là Công an tỉnh Phú Thọ). Nhờ thế mà chị được vào ngành Công an, có điều kiện ổn định công việc và cuộc sống để nuôi dạy cháu Sơn.

“Mười một năm cháu Sơn đi học, là từng ấy năm con nhận được học bổng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm nào cũng có đoàn công tác của Cục đến trao học bổng cho con, khi thì ở trụ sở Công an tỉnh, khi thì đoàn đến thăm tận nhà. Đó là nguồn động viên thường xuyên, vững chắc cho hai mẹ con tôi vươn lên trong cuộc sống”, chị Thuỷ nói những lời xúc động.

Sùng Hà Sơn là 1 trong số 9 trường hợp là con của những liệt sĩ CAND hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma tuý được nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ” của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý năm học này.

Qua gần 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn chú trọng các hoạt động xã hội, tình nghĩa, hướng về cơ sở, chia sẻ khó khăn với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng người dân.

Tháng 9/2007, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra đời và đi vào hoạt động. Chương trình với mục đích xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm việc làm cho con em liệt sĩ, thương binh lực lượng thuộc lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ bị thương trong chiến đấu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng về cơ sở, giúp đỡ, xây dựng các địa bàn, nhà trường lành mạnh, không có ma túy…

Cháu Sùng Hà Sơn và mẹ Hà Thị Thuỷ (thứ 2, thứ 3 từ phải sang) trong Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Văn hoá CAND I (Thái Nguyên).

Đây là sáng kiến rất ý nghĩa và đầy tâm huyết của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam. Nhiều năm qua, tại các địa phương, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đoàn công tác đã đến thăm gia đình các liệt sĩ, trao học bổng, hỏi thăm sức khỏe, việc học tập và cuộc sống và động viên các cháu chăm ngoan, cố gắng học tập, biết yêu thương, chia sẻ.

Gần 20 năm qua, chương trình “Thắp sáng ước mơ” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng đơn vị đồng hành duy trì đều đặn việc tặng học bổng cho con của những liệt sĩ CAND hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma tuý. Đó là hành trình lặng thầm, bền bỉ, ý nghĩa đã thắp sáng những ước mơ cho những người con của liệt sĩ CAND.

Đầu năm học 2026-2027, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã trao 9 suất học bổng cho con của 7 liệt sĩ: Đỗ Mạnh Linh, Sùng A Trư (Công an tỉnh Phú Thọ); Bùi Công Nguyên, Lường Phát Chiêm (Công an tỉnh Sơn La); Vi Văn Luân (Công an tỉnh Thanh Hóa); Sầm Quốc Nghĩa (Công an tỉnh Nghệ An) và Trần Trung Hiếu (Công an tỉnh Hà Tĩnh). Liệt sĩ Vi Văn Luân và liệt sĩ Trần Trung Hiếu có hai người con được nhận học bổng. Trước đó, tháng 7/2026, thông qua Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, chương trình “Thắp sáng ước mơ” đã trao học bổng tặng 2 con liệt sĩ CAND tại tỉnh Vĩnh Long.

Ấm áp tình đồng đội

Vào năm học mới 2026-2027, chị Ngân Thị An, vợ liệt sĩ Vi Văn Luân ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá vui lắm. Bởi con gái lớn của anh chị là cháu Vi Ngân Thương đã đỗ vào Trường Cao đẳng An ninh nhân dân, đang chuẩn bị nhập học. Còn cậu con trai út Vi Việt Dũng đã lên lớp 5. Khi các con hối hả đến trường thì chị cũng tất bật với công việc giảng dạy mỗi ngày.

Hai cháu Vi Ngân Thương, Vi Việt Dũng là con của liệt sĩ Vi Văn Luân nhận học bổng "Thắp sáng ước mơ”.

Gần 6 năm đã trôi qua kể từ ngày anh hy sinh, cuộc sống của mẹ con chị An giờ đã ổn định trở lại, chị không còn khóc nhiều khi nghĩ đến anh, mà cùng anh dõi theo các con mỗi ngày, chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành của các con.

Nhớ về ngày đau thương, chị An kể: “Ngày 6/02/2021, trong khi cùng tổ công tác của Công an huyện Mường Lát mật phục, vây bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, anh Luân lúc đó là cán bộ Công an xã Pù Nhi đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt và bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh”.

Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao học bổng cho con liệt sĩ CAND hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

“Khi ấy, cháu Thương đang học lớp 7, bé Dũng mới 5 tuổi. Với đồng lương giáo viên, tôi không biết mình sẽ nuôi hai con ra sao khi không còn anh bên cạnh”, chị An chia sẻ. Lúc đó chị đang dạy học cách nhà 12km đã được tạo điều kiện chuyển công tác về gần nhà. Từ năm học 2021-2022 cho đến nay, cả hai chị em Thương và Dũng đều được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” hàng năm. Lên cấp 3, cháu Thương được vào học tại Trường Văn hoá CAND I tại Thái Nguyên. Thương bảo sẽ luôn cố gắng học tập, bởi đó cũng là ngôi trường mà bố Vi Văn Luân từng học.

Cuộc sống của ba mẹ con chị giờ đây đã ổn định trở lại. “Ngày anh hy sinh, tâm trạng của tôi rối bời. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, mẹ con tôi có điểm tựa vững chắc để vượt qua nỗi đau mất mát, có động lực bước qua những ngày u ám. Mỗi lần đoàn công tác do Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đến tận xã để trao học bổng là một lần khiến tôi xúc động. Chương trình “Thắp sáng ước mơ” sẽ giúp các con vươn lên trong học tập để trở thành người có ích”, chị An bày tỏ.

Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao học bổng cho con liệt sĩ CAND hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ tịch danh dự chương trình trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”, cho biết: “Chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cho đến khi các cháu hoàn thành chương trình cao đẳng, đại học. Sau gần 20 năm, nhiều người con của những liệt sĩ hy sinh được trao học bổng từ khi còn nhỏ nay đã trưởng thành. Những cháu còn nhỏ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, động viên để yên tâm học tập, rèn luyện”.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự động viên, sẻ chia của đồng đội dành cho những người con của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. “Hi vọng các cháu tiếp tục phát huy truyền thống gia đình để học tập thật tốt, không ngừng cố gắng mỗi ngày, trở thành một người tử tế, có ích cho gia đình và xã hội” - Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhắn nhủ.